Si Morena pierde un diputado no habrá programas sociales. dice Ignacio Mier

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que si su bancada llega a perder alguna diputación, corren riesgo los programas sociales del gobierno actual, ello si el partido no consigue la mayoría en la Cámara de Diputado, por lo que dijo que su partido busca un plan alternativo en caso de que esto pase.

“Si pierde un diputado o diputada de Morena no vamos a tener mayoría; si no hay mayoría, no hay Presupuesto; si no hay Presupuesto, no hay presupuesto para todos programas sociales, porque PRI, PAN y PRD han votado en contra de los programas sociales”, declaró en conferencia de prensa.

Subrayó que los partidos de la oposición, desde hace cinco años, han votado en contra del Presupuesto de Egresos y en contra de los apoyos que la población ha demandado.

Morena en aprietos

Asegura que Morena ha hecho labor contra despilfarro

El líder parlamentario expresó que, por más de cinco años, Morena ha trabajado por revisar la ley y eliminar "las células cancerosas" que afectaban al país con despilfarros.

Comentó que, desde 2018, todas las modificaciones que se han aplicado al Presupuesto de Egresos de la Federación han sido para beneficiar a millones de familias de mexicanas.

Señaló que, en total, 800 mil millones de pesos eran derrochados por los gobiernos de la oposición en prácticas corruptas.

En contraste, expresó, bajo la administración de Morena, 23 millones de familias reciben al menos un programa social; 12 millones de adultos mayores, de 65 años y más, reciben una pensión que es más del doble que la que se recibía en 2018; y más de 13 millones de jóvenes están recibiendo una beca para que continúen sus estudios y no abandonen la escuela.