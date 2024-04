AMLO se reúne con Ken Salazar para abordar crisis de México-Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que tuvo que hablar personalmente en al menos dos ocasiones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la crisis diplomática entre México y Ecuador, buscando ganar el respaldo del gobierno de Joe Biden.

En la ‘mañanera’ de este viernes en Palacio Nacional, reveló que ayer abordó el tema con Salazar en una segunda reunión que tuvieron en ese recinto. También, dijo que en la primera conversación con el embajador, le pidió entregar personalmente a Biden el video del allanamiento de la policía ecuatoriana a la Embajada de México para buscar que EU rectificara su postura.

“Entonces, por eso cuando sale el comunicado (de EU) pues yo no estuve de acuerdo, no estuve conforme e imaginé que el presidente Biden no conocía lo que realmente no había sucedido y le hablé al embajador (Ken), le dije que quería que le entregara personalmente al presidente Biden el fragmento del video que acabamos de ver y el embajador lo entregó, y por eso el asesor del presidente en materia de seguridad ya sale con una postura distinta, como debía haber sido la primera”, reveló.

Dijo que también trataron temas bilaterales entre México-Estados Unidos, “de cómo seguir manteniendo nuestras relaciones de cooperación en lo económico y de otros temas. Vamos a tener la visita de funcionarios de EU la semana próxima”.

AMLO agradece a Canadá por modificar postura

El tabasqueño también agradeció que Canadá modificara su postura sobre la condena al allanamiento de la embajada mexicana, pues dijo que ahora fue más más enérgica y deja de poner en duda que se trata de un hecho de violación al derecho internacional.

Y es que el gobierno canadiense, en su primera postura, habló de un “aparente” intromisión de las fuerzas policiacas ecuatorianas a la embajada mexicana.

“Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá porque inicialmente, igual que el gobierno de EU, pero todavía estuvo peor el gobierno de Canadá porque hablabla, presunto, aparente (violación) que se metieron a la embajada, violación al derecho internacional”, dijo.



AMLO insiste en suspender a Ecuador de la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que aun cuando Ecuador reconozca el derecho de asilo que México dio al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, esa nación sea suspendida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que se disculpe por allanar la embajada mexicana en Quito y se comprometa a la no repetición de la violación al derecho internacional.

“Acerca del asilo (a Glas), también lo tiene que resolver el Tribunal Internacional, pero no es nos envían en calidad de asilado al vicepresidente y lo otro ya se olvidó, no, lo que queremos es que no haya repetición”, dijo en la ‘mañanera’ de este viernes en Palacio Nacional.

El presidente de México dijo que hay que esperar a que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre la demanda que presentó su gobierno, en la que piden la salida de Ecuador de la ONU; luego, explicó, se debe consultar a los Estados miembros en la Asamblea General, sin que se permita el veto de las cinco naciones que tienen ese derecho, entre ellas Estados Unidos.