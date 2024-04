Jorge Glas denuncia tortura durante asalto a Embajada de México "me tiraron contra la pared", asegura

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas denunció que fue víctima de tortura el pasado viernes 5 de abril durante el famoso asalto a la Embajada de México que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador.

Las palabras surgieron en la primera audiencia que tiene y su aparición pública desde esa fecha en donde compareció y aprovechó el momento para hablar de los ataques de los que fue víctima.

"Me tiraron contra la pared y comenzaron a darme puntapiés y rodillazos", denunció el exvicepresidente quien enfrenta el juicio por participar en el caso de corrupción Odebrecht en donde diversos funcionarios de Latinoamérica, tales como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin fueron señalados.

En su relato desde la prisión La Roca, advirtió que las Fuerzas Armadas le pisaron el cuelo", al golpearlo le dislocaron los dedos pulgares. Indicó que al irrumpir la embajada él les pidió que lo dejaran vestirse o recoger sus medicinas, sin embargo lo presionaron tal como se muestra en los videos que se han filtrado durante este asalto.

"Me ponen las linternas en la cara, me empujan con los fusiles. Entonces yo me caigo en un asiento. Comienzan a gritarme", acusa el exvicepresidente.

Se lanza contra Daniel Noboa

Durante su acusación también mencionó que le daría ""vergüenza como ecuatoriano" que el presidente del país, Daniel Noboa, haya dado la orden de su detención. En medios locales y tras la investigación de México se filtró que fue una funcionaria mexicana la que estuvo detrás de este asalto que generó condenas internacionales.

Mientras viajaba en el vehículo, escena que fue una de las primeras en filtrarse tras la irrupción a embajada, la Policía ecuatoriana le pisaba el cuello en el traslado.

Asalto a la embajada. Foto: AP

"No voy a repetir lo de que no se puede violar una Embajada, no se la puede allanar, no se puede torturar a un asilado, porque creo que ya sería repetitivo y caería en la misma estupidez de pretender justificar lo injustificable y eso no lo voy a hacer por respeto a todas las personas presentes", manifestó Glas.

Cabe destacar que Glas inició una huelga de hambre nada más ingresar en prisión, según ha confirmado su abogada, Sonia Gabriela Vera. El lunes por la tarde ingresó en un hospital por un episodio de descompensación fruto de no haber comido en varias horas, aunque finalmente fue trasladado de nuevo a la cárcel.

La Policía de Ecuador ingresó el fin de semana en la Embajada mexicana en Quito, donde se alojaba el exvicepresidente Glas desde hacía semanas alegando temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que brindaría asilo político al que fuera 'número dos' del presidente Rafael Correa.

Las autoridades de Ecuador acusan al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

