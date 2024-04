Una persona con sarampión puede infectar a otras 16, advierte la UNAM

Tras el aviso de la Secretaría de Salud (SSa) sobre la importancia del monitoreo ante los casos importados de sarampión en la república, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece algunas respuestas a dudas comunes sobre esta enfermedad y la importancia de la vacunación.

Asimismo, señaló que esta enfermedad, que parecía controlada, ha venido dejando nuevos casos por falta de inmunización, por lo que el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos (PUIRE) de la UNAM, dio pormenores de los tratamientos que existen.

La UNAM invita a cuidar a las personas vulnerables Foto: Especial

Rodríguez Álvarez señaló a la revista UNAM Global que el sarampión se catalogó como la quinta enfermedad eliminada en el continente americano, ello conforme a la información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reporta la desaparición de la viruela en 1971, la polio en 1994 y la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 2015.

Sin embargo, existen regiones donde no se aplica la vacuna, lo que propicia el regreso de esta enfermedad, aunque, especifica el doctor, normalmente se tratan de casos importados y que cada año han mostrado un aumento, como en 2019 que se registraron 20 casos, pero en 2020 subió a 196.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registrados varios casos de esta enfermedad en América: 113 en Estados Unidos (EU), 39 en Canadá, cuatro en México, tres en Argentina, dos en Perú, uno en Bolivia y otro más en Brasil.

¿A quién cuidar más del sarampión?

Aunque el especialista no se alarmó por los casos importados, no dudó en advertir que los menores de un año deben ser la prioridad para ser cuidados (pues la primera vacuna contra esta enfermedad se aplica hasta el primer año de edad), los que bebés con el cuadro de vacunación incompleto y toda aquella persona que no esté vacunada.

“El repunte del sarampión a nivel mundial se explica a raíz de lo que sucedió durante la pandemia por COVID-19, donde seguramente tuvimos una cobertura baja de vacunación, entonces hay un grupo de edad que no se vacunó y es más susceptible a los contagios”

Asimismo, refirió que se trata de una enfermedad altamente transmisible, pues llega a otros huéspedes a través de secreciones respiratorias, por lo que una persona con sarampión puede contagiar hasta a 16 individuos no vacunados.

La mejor medida es vacunarse Foto: Cuartoscuro

¿Cómo luchar contra el sarampión?

Al igual que con el COVID-19, la única estrategia efectiva es la vacunación, por ello, el doctor Rodríguez sugirió que todos los menores de 19 años soliciten a sus padres su cartilla de vacunación para validar si tienen el cuadro completo de vacunación; de lo contrario o si no se está seguro, puede ser sujeto a la campaña nacional de vacunación contra el sarampión, misma que termina en mayo.

“Las vacunas contra sarampión son seguras y muy efectivas; la primera dosis debe aplicarse al cumplir un año de edad, y la segunda a los 18 meses o a los 6 años. Los adolescentes reciben un refuerzo entre los 10 y 19 años de edad”

¿Qué hacer si te contagias de sarampión?

En caso de que el contagio sea inevitable, el doctor de la UNAM señaló que no existe un tratamiento específico que cure la enfermedad, lo que sí hay sin tratamientos que ayudan a lidiar con los síntomas mientras el huésped genera defensas.

“Generalmente lo que ocurre es que se da manejo de la sintomatología para evitar la fiebre, los dolores de cabeza y garganta. Se debe vigilar la evolución de los pacientes y saber si tienen otro padecimiento que les puede generar una mayor afectación y detectar signos de alarma a tiempo. Básicamente es una labor de acompañamiento”

Sin embargo, si los síntomas se agudizan, se debe de acudir al médico, pues existe la posibilidad de que necesite cuidados intensivos.