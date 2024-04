¿Qué sanciones puede recibir Ecuador por irrumpir con violencia en la embajada de México?

El pasado viernes 5 de abril las autoridades de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México, para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en calidad de refugiado y se hospedaba en la sede mexicana desde diciembre de 2023. Tras lo sucedido, el gobierno mexicano adelantó que buscara sanciones contra el gobierno de Daniel Noboa a través de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Lo sucedido en la sede mexicana ha marcado un precedente histórico en América Latina, donde nunca antes se había registrado una situación similar. Al respecto, la licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Denise Carachure Abarca, ha explicado - en entrevista con El Heraldo de México - la gravedad de lo que podría ocurrir entre ambas naciones si la denuncia del gobierno mexicano procede ante la CIJ.

Será este jueves 11 de abril cuando el gobierno de México presente su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en espera de que el organismo sancione al gobierno de Daniel Noboa, pero ¿qué seguiría si procede la denuncia de México ante la CIJ? La experta de la UNAM, Denise Carachure, compartió - para este medio - el panorama que podría verse en un futuro cercano entre las relaciones de México y Ecuador, considerando que la CIJ establezca sanciones para el gobierno ecuatoriano.

De acuerdo con Carachure Abarca, para comprender las consecuencias que podría tener el asalto a la Embajada de México, es importante entender qué son estas sedes, las cuales son definidas como: "recintos de representación política y administrativa de un Estado frente a otro", según lo dicho por la internacionalista. La importancia de estos lugares se centra en que en ellos se aloja a las misiones diplomáticas, que "son todas estas personas que ante un Estado lo representan; tienen funciones de comunicación, así como de ayudar y proteger a los ciudadanos en un país extranjero", dijo.

La internacionalista recordó que las relaciones diplomáticas se rigen por la Convención de Viena de 1961, la cual señala la inviolabilidad de las sedes diplomáticas:

"La Convención de Viena del 61 es el convenio que rige las relaciones diplomáticas entre estados y en este documento se señala que, al igual que el personal diplomático, los inmuebles diplomáticos gozan de inmunidad. En el artículo 22 se señala la inviolabilidad, es decir, que el Estado donde existe una representación de otro país (Embajada) no puede entrar y no puede violar estos recintos. De ahí la gravedad (del asalto a la Embajada de México), es una evidente violación al derecho internacional público. Y es grave porque no hay un antecedente de este tipo en América Latina; sienta un precedente muy peligroso de transgresión a la norma internacional.