"Me apuntaron con un arma": diplomáticos detallan cómo fue el asalto a la embajada de México en Ecuador

A casi una semana de que las autoridades de Ecuador irrumpieron en la embajada de México, diplomáticos que estuvieron presentes - y fueron agredidos por los policías - rompieron el silencio y revelaron, a través de un video difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cómo fueron los minutos de terror que vivieron la noche del pasado 5 de abril.

Las autoridades mexicanas han recordado que el hecho violento se registró la noche del viernes, cerca de las 22:00 horas. Según las fuentes oficiales, los policías de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana para ejecutar una orden de aprehensión en contra del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en calidad de refugiado y se hospedaba en la sede de México desde diciembre de 2023.

Ahora, la SRE compartió el testimonio de los diplomáticos mexicanos que se enfrentaron a las autoridades ecuatorianas, para proteger la embajada de México. En un video, de poco más de 3 minutos y medio, se recogió el testimonio de la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke; el Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de México en Ecuador, Roberto Canseco; y la Jefa Administrativa en la Embajada de México en Ecuador, Eva Martha Balbuena Reyes. Todos ellos recordaron qué fue lo que sucedió la noche del pasado viernes.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Roberto Canseco, quien detalló que durante el asalto fue amagado con una pistola: "me empujaron, creo que ahí fue en donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta y muevo un librero para impedir que ingresen; en eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Luego, un guardia entra y me apunta con un arma”, dijo.

La policía de Ecuador entró por la fuerza a la embajada mexicana. Foto: especial.

"El momento más difícil de mi carrera", dicen diplomáticos mexicanos

Por su parte, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke - considerada persona non grata en Ecuador - recordó que ella no se encontraba en la sede el día de los hechos, pero detalló que fue Eva Martha Balbuena quien la mantuvo al tanto de lo que sucedía: “contesto y me dice: entraron a la embajada, están sometiendo al ministro, como que me iba describiendo lo que pasaba. Yo le decía '¿Qué? No, no puede ser, ¿cómo?'”, mencionó la diplomática.

Finalmente, Eva Martha Balbuena Reyes se quebró en llanto al hablar sobre la situación, ya que aseguró que ella lleva varios años de carrera en el servicio exterior y nunca había vivido algo similar: "tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí ha sido el momento más triste de mi carrera", sentenció.