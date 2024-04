Rescatan a segundo perrito que vivía en casa de Ana Rosa “N”, mujer linchada en Taxco

El trágico caso de Camila, que ha conmocionado a México, también ha estado atravesado por las conmovedoras escenas de Max, un pitbull que se hizo viral al intentar defender a Ana Rosa mientras era agredida por una turba enardecida en Taxco, Guerrero. Las imágenes de este lomito pronto se hicieron virales, lo que permitió que rescatistas y activistas se organizaran para rescatarlo y casi inmediatamente lograr que fuera adoptado por un grupo de jóvenes.

Sin embargo, Max no es el único perrito que necesitaría ayuda, en la cuenta de X, del rescatista independiente Hela More, se difundieron imágenes de un segundo can que habría quedado abandonado tras el linchamiento de Ana Rosa, presunta secuestradora y asesina de la menor de edad.

En la cuenta de Benjamín Alvarado pidieron apoyo para rescatar a otro lomito. Foto: X/@BenjamnAlv11919

Sigue leyendo:

Piden ayuda para rescatar a un segundo perro abandonado en casa de la presunta asesina de Camila

Camila fue asesinada minutos después de haber llegado a jugar con su amiga, según línea de tiempo

“Amigos nos comentan que se quedó otro perrito en el domicilio de lo que sucedió en Taxco esta semana. Ojalá alguien pudiera ayudar también a este perrito al igual que a Max", posteó en sus redes.

¿Qué pasó con el segundo perrito que vivía en casa de Ana Rosa "N"?

Afortunadamente, de acuerdo con Hela More, el perrito, del que se desconoce su nombre, ya fue auxiliado por rescatistas locales, quienes este domingo 31 de marzo decidieron llevarlo con un veterinario; sin embargo, destacaron que en apariencia el can se encontraba bien de salud, por lo que ahora comenzará la búsqueda de un buen hogar para él, incluso fuera del estado de Guerrero.

"Amigos este hermoso perrito ya fue rescatado por @MrMosqueda1 Ahora hay que echarla la patita para conseguirle una casita Está en mejores condiciones que el otro perrito entonces ya se podría ir en adopción Se puede trasladar a Cdmx", escribió Hela More.