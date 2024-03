Mujeres con discapacidad sufren doble discriminación; "la falta de datos permite que los prejuicios sigan presentes"

Las mujeres se enfrentan a diario con diferentes barreras que imposibilitan su desarrollo pleno, las cuales se multiplican cuando existe una incapacidad. En el marco del 8M, el Heraldo de México conversó con Claudia Bustos, quien es mánager regional en Inclúyeme, explicó cómo esta discriminación interseccional, donde el género y la discapacidad se entrelazan, crea brechas significativas en la participación social, laboral y educativa de estas mujeres.

Estas brechas no son meramente abstractas; son obstáculos reales, reforzados por prejuicios y desigualdades arraigadas, que limitan de manera significativa las oportunidades y el bienestar de este sector. La magnitud de este desafío se refleja en el impacto de la salud mental, el desarrollo social y las perspectivas laborales de las afectadas; desafortunadamente, tampoco existe la suficiente información para visibilizar este problema.

Claudia Bustos resaltó la importancia de abordar no solo las barreras físicas sino también las culturales. La creación de entornos inclusivos, donde la equidad y la eliminación de prejuicios sean prioritarios, emerge como un camino hacia la inclusión. Este enfoque requiere un esfuerzo colectivo, que abarque desde reformas gubernamentales hasta cambios en el ámbito empresarial y la sociedad en general.

Sin embargo, los avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, se presentan como potenciales aliados para superar algunas de estas barreras. Aunque la accesibilidad aún es un desafío crucial.

“Creo que debe de haber participación de todos los sectores y de todas las personas… Desde el gobierno, con iniciativas, y desde el sector privado, el cual debe fomentar el empleo inclusivo… Podemos sumar desde el cómo vemos a las mujeres con discapacidades y dejar de cuestionar si una mujer con discapacidad puede o no puedas realizar alguna tarea o puede o no asumir algún cargo”, opinó Claudia.

Una de las mayores dificultades en la lucha contra la doble discriminación es la falta de datos confiables y detallados sobre las experiencias y necesidades de las mujeres con discapacidad. Bustos consideró que la realización de encuestas y estudios específicos, como la encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad realizada por Inclúyeme, es fundamental para comprender la magnitud del problema y desarrollar estrategias efectivas para abordarlo.

Por ejemplo, en un análisis de Inclúyeme se menciona que los datos relacionados con la educación y la discapacidad presentados en la encuesta ENIGH 2018 del INEGI poseen un sesgo imposible de terminar, ya que “no precisa el momento en que las personas con discapacidad adquirieron esa condición”. Pero aún así, la información ahí establecida es valiosa.

“El segmento de mujeres con discapacidad presenta un mayor porcentaje de personas sin estudios, 22.09%, en comparación con el porcentaje de hombres con discapacidad sin estudio alguno, 17.08%, generándose una diferencia relativa entre ambos géneros.

La diferencia de género es más pronunciada en el caso de la educación profesional, donde el género masculino con discapacidad tiene una participación proporcional que es más del doble que en el caso femenino con discapacidad: 6.08% contra 3.89% respectivamente”, se indica en dicho documento.

La falta de datos también hace que los prejuicios sigan presentes, Claudia mencionó que “hay muchos estereotipos, sobre si pueden ser independientes o estudiar una carrera entonces en las escuelas muchas veces no se considera que una persona con discapacidad puede incorporarse entonces no es accesible no solamente en las instalaciones, sino en los contenidos… ¿Cuándo has visto un libro en braille?”, reflexionó Claudia.