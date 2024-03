AMLO asegura que la próxima presidenta irá a la Cumbre de Líderes de América del Norte

“No vamos a poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionarle si participara en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá.

En las instalaciones de la 12 Batallón de Infantería, refirió que en México y Estados Unidos atraviesan por un proceso electoral por lo que es difícil que pueda concretarse la cumbre.

Te puede interesar:

SRE aclara que México no se suma al bloque BRICS de Rusia y China

Visa para Canadá 2024: Estos mexicanos NO la necesitan

Confía en que la próxima mandataria pueda participar en la cumbre

FOTO: Especial

Confió en que quien lo suceda en el cargo pueda participar. Sin embargo, recalcó que se deben buenas relaciones con Canadá y con Estados Unidos.

“Todavía no hay fecha para la cumbre y es muy difícil que se lleve a cabo porque hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México. Yo creo que ya no me va a corresponder asistir a la reunión de países de América del Norte, la cumbre de América del Norte. No vamos a poder asistir, pero quien me sustituya seguramente que va a asistir porque necesitamos mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Canadá y con Estados Unidos”, detalló.

Resaltó que en México hay condiciones favorables para la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos y Canadá, por lo que destacó la importancia de cultivar las relaciones con los socios vecinos de América.

EDG