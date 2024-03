"Vamos a apoyar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas con protección", Martí Batres

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que ya se trabaja en un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar a los candidatos y candidatas que compitan por algún puesto de elección popular en estos comicios.

En conferencia de prensa, el mandatario capitalino advirtió que lejos de los partidos, la seguridad está garantizada para todos aquellos que se vean involucrados en el proceso, no importando su afiliación política.

El jefe de gobierno señaló que se trata de su responsabilidad Foto: Frida Valencia

“Vamos a apoyar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas con protección”, señaló.

Asimismo, indicó que se dará principal atención a aquellos perfiles que compitan por la jefatura de Gobierno, aunque reiteró que se va a salvaguardar la integridad de todos los aspirantes.

“Se van a hacer también tareas generales, nos vamos a centrar más fuertemente en las candidaturas que tienen que ver con la competencia por la Ciudad de México, con las candidatas, candidatos a jefe de Gobierno, jefatura de Gobierno y vamos a ver también los demás, las demás candidaturas”, recalcó.

En su mensaje, el mandatario mencionó que hasta el momento no ha recibido una solicitud particular; no obstante, afirmó que es su labor atender todas las causas y crear un espacio seguro para que se pueda hacer valer la democracia en la capital del país.

“Más allá de las solicitudes que se reciban, es nuestra responsabilidad y consideramos además muy importante que tengan esta protección para que puedan desarrollar adecuadamente sus actividades”, dijo.

Esto incluye a Taboada, candidato del PRI, PAN y PRD a la jefatura de gobierno Foto: Frida Valencia

Para ello, comentó que ya se entabló un diálogo con los aspirantes para coordinar esfuerzos y no dejar a nadie desamparado en estas campañas.

“Ya se está entablando contacto con ellos por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo empezamos a ver ya desde hace días. (…) Vamos a protegerlos, vamos a ayudarlos con personal nuestro, del Gobierno de la Ciudad de México, que los auxilie con vigilancia, con protección en el desarrollo de sus actividades de campaña”, sostuvo.