Sismo hoy martes 5 de marzo: Temblor de magnitud 4.1 sacude Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) informó de un temblor de magnitud 4.1 al noroeste de Matías Romero en Oaxaca. Hasta el momento no se reportan lesionados ni daños en inmuebles. El SSN detalló que el movimiento telúrico se reportó a las 4:26 de la madrugada a 63 kilómetros al noroeste de dicho municipio donde residen más de 30 mil habitantes.

Apenas ayer, el sismológico reportó un temblor de magnitud 4.1 a 98 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional a las 05:49 horas. en dicho movimiento telúrico tampoco se registraron heridos o daños en la infraestructura.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica y cuándo se activará ?

Los sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro de temblores, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km.

Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Alerta sísmica. Foto: Cuartoscuro archivo

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará cuándo:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.