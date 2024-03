ASF: Pemex es el ente con más montos por aclarar con 799 mdp

Aunque son varias los entes de gobierno que tienen que aclarar el uso de recursos públicos, la auditora especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Claudia Bazua Witte, indicó que es Petróleos Mexicanos (Pemex) la que tiene el mayor monto por aclarar, 799 millones de pesos, de la cuenta pública 2022.

Comentó que se hicieron a la empresa del gobierno, en tercera entrega, seis auditorías. La más relevante fue la de compra-venta de gasolina en la que se revisó de un universo de 382 mil millones, 190 mil millones, así como los contratos que se firmaron para el campo Ku-Maloob-Zap en la que, de un universo de 45 mil millones supervisaron 6 mil millones, así como los inventarios de materiales de Pemex logística.

Monto por aclara en 2022 Foto: Especial

“Aquí inicialmente encontramos 682 millones, y nos aclararon la diferencia contra 374. Entonces, obviamente, a nivel general, quedaron sin aclarar 799 millones, esa es la cifra más relevante que tenemos. Pemex es muy grande, Pemex maneja montos junto con CFE, muy relevantes, pero también el Tren Maya, quedó un poquito debajo de las 11 o 12 auditorías que hicimos para la tercera entrega también quedó con observaciones por 784 millones”, comentó.

Sigue leyendo:

NL clausura refinería de Cadereyta de Pemex

PEMEX consigue ganancias de hasta 110 mil millones de pesos en 2023

Reunida con los diputados federales integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la funcionaria indicó que también tienen que aclarar a donde fue a parar el gasto que se les aprobó, para el Tren Maya, que quedó con observaciones por 784 millones, le sigue el Infonavit con 379 millones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 359 millones, la CONADE con 283 millones, la Universidad de Chapingo con 205 millones, Segalmex con 177, Liconsa con 116 y la refinería Dos Bocas con 110.

Bazua Witte, puntualizó que, aunque son montos “relevantes”, no se puede hablar todavía de actos de corrupción, mientras no se termine de aclarar las observaciones, hechas por la ASF, cuya función ha sido importante para aclarar las presuntas irregularidades.

“Yo quisiera que ustedes comprendieran que no es necesariamente corrupción. Que es parte de la operación de las entidades, y que si la Auditoría lo que hace es promover que hagan estas recuperaciones ¿No? Si no a lo mejor las dejarían para hacerlas con posterioridad, no se esforzarían lo mismo”, apuntó.

La diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, indicó que la presentación de la funcionaria refleja números y cuentas alegres, que parecería de un buen trabajo de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, pero dijo que sólo es un recital de cuentos felices.

Pidió respuesta a interrogantes que se presentan, por ejemplo, en la CONADE, en donde se han hecho dos auditorías forenses, en donde se presentaron observaciones por un monto de 292.6 millones de pesos por aclarar, que sumados a los 496.7 millones determinados en las cuentas públicas 2019 y 2020, equivalen a 789.3 millones de pesos por aclarar.

La funcionaria también contestó a los cuestionamientos sobre el Tren Maya, y aunque precisó que hay observaciones que han sido aclaradas, también existen puntos en los que no cuentan con la justificación del pago de predios

“Se determinaron pagos indebidos por concepto de bienes distintos a la tierra, ya que se realizaron sin contar con avalúos individuales que acrediten lo pagado. Aquí observamos 256 millones de pesos que no nos pudieron aclarar y que son los que persisten. No proporcionaron copias de convenio de afectación de los tabuladores de dichas y memorias fotográficas; sin embargo, esta no se encuentra debidamente soportada. No se indica quien realizó los levantamientos, ni tenemos la memoria fotográfica suficiente”, dijo.

Con los diputados federales también estuvo el auditor especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga, quien informó que las recuperaciones de la Cuenta Pública 2022, alcanzaron los 3 mil 100 millones de pesos, lo que representó más del 70% de las recuperaciones en favor de la Tesorería de la Federación.