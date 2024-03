AMLO descarta obstáculos para sucesión presidencial y se dice optimista: “hay circunstancias muy favorables”

Sin miedo a violar la ley electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que para la sucesión presidencial no ve “ningún riesgo de despeñadero” porque afirmó que ve circunstancias favorables e inmejorables para que México siga avanzando.

“No va haber ningún problema, no veo ningún despeñadero, no veo ningún obstáculo, nada, nada, nada, no veo un panorama gris, nada, veo un futuro promisorio para México y su pueblo”, dijo en la mañana de este martes en Palacio Nacional.

Te puede interesar:

AMLO busca adquirir todas las acciones del aeropuerto de Toluca

AMLO cambia de sede para mañaneras; en estos estados hará sus conferencias

Descartó que sus declaraciones violen la ley electoral

FOTO: Especial

A pregunta expresa de la prensa, se hizo referencia al mandatario que ya fue sancionado por las autoridades electorales por este tipo de expresiones durante la presente veda electoral, rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio, pero el mandatario federal defendió que no ha violentado la ley porque no se ha pronunciado a favor de algún candidato.

“Pero eso qué tiene, lo que estoy diciendo qué tiene que ver, es lo que deseo y lo que veo yo. No estoy hablando a favor de nadie, nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables para que México siga avanzando.

“México, que este una potencia cultural en el mundo y que está en un momento estelar. Entonces, estamos muy bien, muy bien y no hay motivo para el pesmismo, yo estoy optimista y tengo elementos, tengo razones”, contestó.

"No hay conspiración de la oligarquía en México": AMLO

“No hay una conspiración de la oligarquía de México”, manifestó él presidente Andrés Manuel López Obrador .

En la conferencia de prensa matutina, señaló que lo que se registra actualmente es la inconformidad de grupos de derecha y del bloque conservador. Sin embargo, dijo qué hay “mucha gente” que coincide con su proyecto de nación.

Lópe Obrador afirmó que una gran parte de la población coincide con su proyecto de nación

FOTO: Presidencia

"No hay una conspiración de la oligarquía de México, es la protesta, la inconformidad, la crítica legítima de grupos de derecha, es un bloque conservador que aglutina a muchas personas por distintas causas en contra de nosotros", acotó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que los que están contra su gobierno son los traficantes de influencias, “por un lado que les iba muy bien porque robaban mucho y no se han cansado, quieren seguir robando, esos son unos que están en contra”.

Otro de los grupos que ubicó son los que tienen pensamiento conservador, a quienes clasificó de clasistas, racistas y aspiracionistas.

López Obrador afirmó que mucha gente respalda su gobierno y solo se ven posturas distintas. Por último, afirmó que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo.

EDG