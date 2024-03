AMLO afirma que sus adversarios "magnifican" los problemas del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por ser época electoral sus adversarios magnifican los problemas del país como la inseguridad y buscan generar miedo. En la conferencia de prensa matutina, aseveró que de acuerdo a una encuesta del Inegi el pueblo de México es feliz.

“Es un asunto de publicista y por la temporada y como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema, y buscan generar miedo, temor, magnifícan los problemas que desde luego existen de inseguridad, todo esto es parte de la circunstancia”, dijo.

“Yo lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos político electorales”, manifestó.

El presidente dijo que los estrategas están muy despistados porque esos temas no les ayudan en nada ya que quieren posicionar el tema de la violencia. Recordó que la presunta campaña en su contra, con el hastag narco presidente, sus detractores invirtieron millones de pesos y utilizaron a The New York Times para "calumniar". Aseguró que ese contrataron las llamadas granjas de bots para impulsar esta tendencia.

