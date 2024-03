Semovi Edomex: Operan 4 unidades del transporte público "piratas" por cada combi o taxi registrado

En el Estado de México operan alrededor de 700 mil 400 unidades de transporte público; pero no existe un censo preciso del número total, pues por cada unidad que cuenta con concesión, existen cuatro irregulares o “piratas” aseguró el titular de la Secretaría de Movilidad estatal, Daniel Sibaja.

Durante una reunión con empresarios de Coparmex Metropolitano del Valle de México dijo que la inseguridad para los usuarios del transporte público en el Edomex es consecuencia de la irregularidad que se enfrenta.

Muchos operan en la ilegalidad Foto: Leticia Ríos

Destacó que como parte del programa de regularización que el gobierno estatal lleva a cabo se espera que las 350 mil unidades que se tienen registradas en la Secretaría de Movilidad entren a la legalidad.

“Por cada combi o taxi que tenemos registradas hay cuatro allá, lo digo con respeto, no regulares o coloquialmente les decimos piratas; y es ahí donde está la inseguridad, donde la gente se siente inconforme, donde cobran lo que sea”.

El titular de Semov destacó que no se cuenta con la certeza de cuántas unidades existen en la entidad mexiquense; “honestamente no se sabe; esa información, no nos la dejaron”.

Daniel Sibaja aseguró que en esta administración no habrá favoritismos para ninguna ruta de transporte público; sin embargo, también dijo que no se trata de perseguir a los representantes del sector.

Foto: Leticia Ríos

“No vamos a llegar y hacer el tema punitivo, que a muchos les atrae, miles de operativos; porque preferimos que la gente haga su trabajo, que robar; pero ¿cómo los metemos a la formalidad? A través de la regularización, que no te cueste nada”.

Dijo que además como parte de la Ley de Movilidad que está próxima a salir serán certificados los operadores del transporte público para que presten un servicio de calidad.

Dijo que otro de los objetivos que tiene la dependencia es la regulación de las unidades que prestan el servicio de taxi a través de plataformas como Didi y Uber; programa que está por anunciarse en el Edomex.

