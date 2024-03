AMLO busca adquirir todas las acciones del aeropuerto de Toluca

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló que hay posibilidades de comprar el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, “estamos llegando a un acuerdo con la maestra Delfina para que se retome ese aeropuerto”, dijo”.

En Palacio Nacional recalcó que la administración ya se está entregando a la Secretaría de Marina, igual de muchos aeropuertos del país, aunado a ello, apuntó que se sigue llegando a un acuerdo con el Estado de México.

Dijo que se está llegando a un acuerdo con el Edomex. Foto: Captura de Pantalla

Al ser cuestionado sobre el futuro de este lugar, sostuvo que actualmente este es manejado por una empresa particular que no tiene utilidades ni para el gobierno federal ni para el gobierno del Estado de México.

López Obrador también apuntó que entre las concesiones que se otorgaron hace mucho tiempo, el gobierno federal y el Estado de México cuentan con el 51 por ciento de las acciones y el otro 49 por ciento lo tiene una empresa española.

En México hay libertad de expresión, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, debido a que una aerolínea estadounidense criticó la política aeronáutica del país.

“Todos tenemos derecho a manifestarnos, vivimos en un país libre, eso está quedando más de manifiesto… por eso voy a seguir insistiendo que nos manden la estatua de la libertad porque allá se está poniendo más verde de lo que es, observen, si era verde claro y ahora está verde oscuro, porque yo creo que está verde de coraje, aquí vivimos en un país libre y feliz”, resaltó.

Durante la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, apuntó que el pueblo no tiene limitación alguna al momento de expresarse, sin embargo, detalló que esta libertad de expresión no se veía antes.

“Aquí no pasa nada, se respeta y es sagrada la libertad de expresión; desde luego no incidimos, pero respetamos la opinión de todos y no censuramos a nadie. Debemos de sentirnos muy orgullosos de eso porque no hay régimen autoritario mucho menos dictatorial”, añadió.