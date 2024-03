Tren de carga impacta autobús en Nuevo León y deja 10 heridos

La tarde de este martes 26 de marzo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León (NL), un tren de carga impactó un autobús de pasajeros en el cruce vial; el hecho ocurrió a pesar de que la señalización estaba bien colocada y los semáforos en operación.

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, los automóviles estaban correctamente estacionados en espera de que pasara el tren; sin embargo, el chofer del autobús decidió pasarse la vía a pesar de que la carga vehicular lo dejaba expuesto al paso del convoy.

Momento del choque

La avenida que cruza el tren es de doble sentido y, desde el lado opuesto del que estaba el autobús, había un conductor que, desde su carro particular, grabó cómo es que algunos pasajeros comenzaron a bajarse del camión.

Asimismo, se aprecia cómo es que, desde la distancia, el tren comienza a pitar en señal de alerta para avisar que se aproxima una colisión inminente y, mientras se aproximaba a la unidad de transporte colectivo, la gente comenzaba a acelerar su huida del camión.

Por su cuenta, con tono burlón, el conductor que grabó todo criticó la decisión del chofer de estacionarse forzosamente en donde pasa el tren; de este modo, en cuestión de segundos, el tren de carga se aproximó al cruce e impactó contra la parte trasera del autobús.

Cuando ocurre el choque, el autobús se agitó súbitamente, pero nunca perdió la verticalidad; es decir, a pesar del golpe, que de manera preliminar apunta a 10 heridos, jamás se volcó ni fue arrastrado por el convoy que no pudo frenar.

Conforme a lo trascendido en medios y usuarios de redes sociales que atestiguaron el 'trenazo', no hubo ninguna fatalidad y las personas heridas no fueron trasladadas a ningún hospital para su valoración, pues el impacto, aunque aparatoso, no lastimó con severidad a nadie.

También se sabe que el autobús dañado se trata de una unidad de la Ruta 400 que cubre la distancia entre Sector 2 y Central en la zona metropolitana de Monterrey, capital de NL. Mientras que del lado del tren, se sabe que es uno perteneciente a Kansas City Southern, empresa beneficiada con la privatización que promovió el expresidente del PRI, Ernesto Zedillo.