Acuerdo 286 de la SEP: los requisitos para obtener un título profesional de forma fácil y sencilla

Si concluiste tu formación universitaria pero todavía no logras titularte, entonces esta nota te puede resultar de mucho interés pues en esta ocasión te diremos cómo es que puedes obtener un título universitario de forma rápida y sencilla a través del Acuerdo 286 que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene disponible, además, este programa también puede beneficiar a las personas que deseen tramitar un certificado de estudios del nivel bachillerato.

Según informa la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su portal, el Acuerdo 286 es un proceso que se lleva a cabo mediante evaluaciones globales que permite la obtención de un certificado o título profesional a quienes iniciaron estudios y no los concluyeron, a quienes acreditaron la totalidad de créditos de un plan y programa de estudios, pero no obtuvieron el documento académico respectivo o para quienes no realizaron estudios formales, pero han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas a través de la práctica laboral o de manera autodidacta.

El Acuerdo 286 ya beneficia a miles de personas. Foto: Pixabay

Estas evaluaciones se hacen a través de Instituciones Evaluadoras, las cuales pueden ser públicas o privadas con la finalidad de que se acrediten niveles educativos o perfiles profesionales existentes dentro del Sistema Educativo Nacional. Asimismo, se señala que el objetivo del Acuerdo 286 es establecer los procedimientos y requisitos específicos a que deberán ajustarse los particulares para acreditar conocimientos correspondientes a ciertos niveles educativos o grados escolares adquiridos de forma autodidacta, a través de experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.

¿Cuál es el proceso para obtener un título a través del Acuerdo 286 de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública señala que son cinco etapas para poder obtener un título universitario a través del Acuerdo 286, el primero de ellos consiste en verificar cuáles son las instituciones con autorización para realizar la evaluación e iniciar el proceso de acreditación. El segundo paso consiste en que la Institución Evaluadora verificará que cumplas con todos los requisitos establecidos con la normatividad aplicable y con la autorización otorgada por el Comité Permanente por Designación.

El tercer paso consiste en realizar la o las evaluaciones, las cuales se deben acreditar con el puntaje que establece la institución Evaluadora. En caso de que se hayan aprobado los exámenes se deberá tramitar el título y para ello se deberá presentar ante la Institución Evaluadora la siguiente documentación:

Solicitud de expedición de título

Acta de nacimiento

CURP

Identificación Oficial Vigente

Dictamen de Evaluación emitido por la Institución Evaluadora

Pago de derechos

El título otorgado a través del Acuerdo 286 tiene validez oficial ante todo el Sistema Educativo Nacional.Foto: Especial

Por último, la Institución Evaluadora entregará el documento académico vía correo electrónico, el cual, es válido por todo el Sistema Educativo Nacional y es útil para realizar estudios posteriores, así como ejercer en el campo laboral.

Es importante señalar que el Acuerdo 286 también beneficia a todas aquellas personas que quieren obtener un certificado del nivel bachillerato, sin embargo, para poder conocer todos los detalles para este trámite se recomienda visitar el portal de la Dirección General de Bachillerato.