Manifestantes bloquean Col. Guadalupana en Ecatepec y suspenden servicio de Mexibús: piden cinco pipas de agua

Los Vecinos de las colonias Guadalupana y Portal Chiconautla bloquearon la circulación sobre la avenida Nacional en Ecatepec, Estado de México, a la altura de Venta de Caprio, debido a que exigen a las autoridades locales el restablecimiento en el suministro en el servicio de agua potable.

Los manifestantes impiden la circulación de unidades de transporte público y autos particulares, afectando el servicio en el Mexibús línea 4, con neumáticos y pancartas que dicen “Queremos agua”. Por esa razón, sólo se realizan los trayectos desde la estación UMB-Revolución y Central de Abastos a Indios Verdes.

Vecinos de Ecatepec se siguen manifestando por falta de agua.

Créditos: Archivo

No tienen agua desde hace una semana

Los vecinos manifiestan que no han tenido agua desde hace más de una semana y aseguran que las autoridades no han dado ninguna respuesta y mucho menos una solución para garantizarles el acceso a este derecho humano. Aunque el problema del agua en México es preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, al rededor de 20 o 21 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable.

Al menos 35 millones de personas viven en una situación extrema y más de 43 millones de mexicanos se enfrenta a baja disponibilidad de este recurso básico por cambio climático y falta de lluvias.

México enfrenta una crisis hídrica.

Crédito: Pexels

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que al menos el 69% de la población en México ha padecido algún tipo de escasez hasta el cierre de febrero del 2024.

El IMCO propone corregir de manera inmediata la crisis que estamos viviendo, y asegura que es uno de los principales retos que el gobierno mexicano tiene que resolver. Plantea que es necesario mejorar las propuestas sobre el uso y la gestión del agua y garantizar que todos tengan acceso a ella.