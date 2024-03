"Padrinito Toys" manda mensaje tras atentado armado en su contra en Culiacán

Samuel Ibarra, mejor conocido en redes sociales como Padrinito Toys, reapareció en redes sociales luego del atentado del que fue víctima en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El cantante de regional mexicano detalló que durante el incidente no resultó lesionado y agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus fanáticos.

Fue el pasado miércoles 19 de marzo, cuando la camioneta en la que viajaban el Padrinito Toys y su padre fue atacada por un comando armado. Los hechos ocurrieron entre los bulevares Benjamín Hill y Pablo Macías; como resultado del ataque, el vehículo en el que se trasladaba el cantante quedó con múltiples impactos de bala, mientras que el padre de Samuel, César "N", recibió un disparo en el cuerpo.

El cantante fue atacado con su padre. Foto: @elpadrinitotoys

¿Cómo está el Padrinito Toys tras ser atacado a balazos?

"Con respecto a lo ocurrido y mi estado de salud se informa: Estoy perfectamente bien y se les agradece a todas las personas que se han estado tratando de comunicar por medio de llamadas y redes sociales”, informó el Padrinito Toys a través de sus redes sociales oficiales. El cantante agradeció las muestras de apoyo y lamentó no poder responderle a todas las personas que han intentado contactarlo.

Respecto a la salud de su padre, Samuel no dio a conocer detalles sobre su estado actual, no obstante, trascendió en redes sociales que el hombre supuestamente recibió un disparo en el brazo, por lo que aparentemente fue llevado de emergencia a un hospital. Sin embargo, hasta este jueves 21 de marzo, no hay información sobre su estado de salud.

El cantante actualizó que se encuentra bien de salud. Foto: @elpadrinitotoys

¿Quiénes el Padrinito Toys?

Samuel Ibarra es uno de los actuales exponentes del regional mexicano, particularmente del subgénero de corridos tumbados, mismos que han posicionado a celebridades como Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma y Gabito Ballesteros. El Padrinito Toys nació en Mesa Arizona, Estados Unidos, pero vive en la ciudad de Culiacán.

A su corta edad, tiene un promedio de 6 millones 518 mil 602 oyentes mensuales Spotify y cuenta con grandes éxitos como: "El Chamán”, “Los collares”, “KLK” y “Belicontento”.