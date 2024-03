Día Mundial del Síndrome de Down: mitos y realidades de este trastorno genético

Hoy es el Día es el Día Mundial del Síndrome de Down, el cual se celebra desde el 11 de marzo de 2011 y fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de generar una mayor conciencia pública sobre esta cuestión y también resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual.

El Síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales. Hay una copia extra del cromosoma 21. Esta copia adicional cambia la manera en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tanto problemas mentales como físicos.

El Síndrome de Down es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de los 46 usuales.

Se estima que a nivel mundial 1 de cada mil cien bebés nacen con Síndrome de Down y presentan alteraciones en el desarrollo intelectual y motriz desde los primeros años. Sin embargó hay mucho desconocimiento sobre el Síndrome de Down en la población a nivel mundial por eso a continuación enlistaremos los principales mitos que envuelven a esta trastorno genético.

Se estima que a nivel mundial 1 de cada mil cien bebés nacen con Síndrome de Down

MITO. El síndrome de Down es una enfermedad y las personas con síndrome de Down están enfermas

REALIDAD. El síndrome de Down no es una enfermedad porque no implica sufrimiento personal ni afecta al bienestar de la persona. Nunca podremos asegurar que una persona con síndrome de Down, si recibe la atención y los apoyos necesarios, tiene una vida menos plena o es menos feliz que si no tuviera síndrome de Down.

MITO. Existen diferentes grados de síndrome de Down más leves y más graves

REALIDAD. El síndrome de Down es debido a la presencia de un cromosoma 21 extra en las células de una persona, por lo tanto no existen diferentes grados de síndrome de Down.

MITO. El síndrome de Down es muy infrecuente

REALIDAD. La incidencia del síndrome de Down es de aproximadamente 1 de cada 700 nacimientos.

MITO. El síndrome de Down se puede curar

REALIDAD. No hay ningún tratamiento genético ni farmacológico, científicamente demostrado, que pueda “curar” o paliar las manifestaciones de este trastorno genético.

No hay ningún tratamiento genético ni farmacológico, científicamente demostrado, que pueda "curar" o paliar las manifestaciones de este trastorno genético.

MITO. Existe una predisposición genética a tener hijos o hijas con síndrome de Down

REALIDAD. En el 99 % de casos el síndrome de Down se produce de manera completamente aleatoria y no está demostrada la existencia de algún factor genético que predisponga a tener un hijo o hija con síndrome de Down.

MITO. El síndrome de Down se produce como consecuencia de malos hábitos de la madre durante el embarazo

REALIDAD. No hay culpables, el único factor demostrado que aumenta el riesgo de tener un hijo/a con síndrome de Down es la edad de la madre, especialmente a partir de los 35 años.

MITO. La mayor parte de niños y niñas con síndrome de Down son nacidos de padres y madres mayores

REALIDAD. La mayor parte de niños/as con síndrome de Down nacen de madres jóvenes, ya que al no estar en un grupo de riesgo, no se someten a pruebas diagnósticas prenatales.

MITO. Los niños con síndrome de Down son todos iguales, se parecen mucho entre si.

REALIDAD. Cada persona con síndrome de Down es única, fruto de la herencia genética (ADN) recibida de sus padres y de los factores ambientales bajo los que se desarrolla.

La mayor parte de niños y niñas con síndrome de Down nacen de madres jóvenes

MITO. Las personas con síndrome de Down son siempre niños y se comportan como tales

REALIDAD. Las personas con síndrome de Down tienen un desarrollo personal igual que el resto de la población y pasan por las diferentes etapas de desarrollo: niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez.

MITO. Todos los niños y niñas con síndrome de Down son muy cariñosos y felices

REALIDAD. Como es lógico, las personas con síndrome de Down tienen los mismos sentimientos y experimentan las mismas emociones que el resto de la población.

MITO. Las personas con síndrome de Down tienen una esperanza de vida muy corta

REALIDAD. La esperanza de la vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado notablemente en los últimos años, su esperanza de vida actual es de 65 años.

