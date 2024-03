Alicia Bárcena: "Los paisanos no son criminales, aportan 324 mdd"

Ante la posible entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, manifestó que los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos no son delincuentes, además de que son clave para la economia de ese país al aportar 324 mil millones de dólares anualmente.

En un mensaje que publicó en su cuenta de “X”, dijo que en la Unión Americana viven 37.3 millones de paisano, los cuales envías a sus familias en México, 18 por ciento de sus ingresos, es 65 mil millones de dólares.

“Como lo he reiterado: nuestros migrantes en #EstadosUnidos no son delincuentes. Su aportación a la economía estadounidense es fundamental: 324 mmdd al año. 37.3 millones de mexicanos viven allá y envían el 18 por ciento de sus ingresos, 65 mmdd, en remesas a México. El otro 82 por ciento se queda en Estados Unidos”, posteó.

Sigue leyendo:

Ofrecen servicios de asistencias y protección

En un video, el consulado general de México en Houston ofreció servicios de asistencia y protección sin importar estatus migratorio además de que señaló que la Ley SB-4 “no es una excusa para discriminar o acosar a las personas por su origen o apariencia”.

“Como inmigrante en Texas, es importante que conozcas tus derechos y los recursos disponibles para ti. La Ley SB-4 no es una excusa para discriminar o acosar a las personas por su origen o apariencia. Si te sientes afectado por la Ley SB-4, no dudes en buscar ayuda. El Consulado de México en Houston te ofrece servicios de asistencia y protección a través de su línea de atención telefónica SIAM al número 520-623-7874. No importa tu estatus migratorio, estamos aquí para ayudarte”, se escucha en el video.

DRV/TJM