Universitaria denuncia acoso sexual a fuera de su escuela, presunto acosador se defiende “no se quien es ella”

Una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-X), hizo pública su experiencia tras ser víctima de acoso por parte de un hombre que ha coincidido con ella en repetidas ocasiones durante su trayecto hacia la universidad. Su testimonio lo compartió en la red social Facebook con la intención de alertar a otras mujeres sobre el peligro que representa este sujeto, quien incluso trabaja como “viene viene” cerca del plantel.

De acuerdo con la narración, los hechos comenzaron el pasado 26 de marzo, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando la joven tomó un camión rumbo a Canal de Chalco, al momento de bajarse, un hombre le tocó la mano y le dijo “perdón, mi amor”, sin embargo, al abordar el siguiente camión que la deja frente a su universidad, el mismo hombre se subió nuevamente, la tocó del hombro y repitió la misma frase.

Esta vez la estudiante vio su rostro y se sintió nerviosa, aunque el resto del trayecto transcurrió sin incidentes, antes de bajarse lo confrontó verbalmente, lo que provocó que él la insultara llamándola “vieja loca”. La situación se repitió el pasado viernes 11 de abril, aunque la joven no notó de inmediato que el hombre iba sentado enfrente, hasta que sintió su mirada insistente, se percató de su presencia.

A pesar de que pareció bajarse en la parada de “Copesa”, el hombre terminó descendiendo nuevamente en Chalco, la misma parada que la estudiante y durante varios minutos se quedó parado observándola sin tomar ningún otro camión. Al notar esto, ella subió al primer transporte disponible y, minutos después, el sujeto también se subió corriendo, diciendo que iba hacia la UAM-X.

“Es un sentimiento que no se lo deseo a nadie. Como sociedad no deberíamos quedarnos callados ante estas situaciones. Decidí hablar porque este hombre no solo me sigue, también trabaja justo enfrente de donde estudio. No quiero que esto le pase a otra chica.”