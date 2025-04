Las 21 playas de Nayarit aprobadas y espectaculares para recibir a vacacionistas

En Nayarit se prepararon con anticipación operativos especiales para esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua, que incluyen el ordenamiento de estacionamientos y vigilancia permanente en las playas. Los vacacionistas locales, nacionales e internacionales ya comenzaron a arribar en los distintos puntos vacacionales del estado.

En cuanto la calidad del agua en las playas, recientemente el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, informó que se ha mantenido el monitoreo, para verificar que su calidad sea óptima. En este sentido, destacó que, con autorización del gobierno federal, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Nayarit (COESPRISNAY), constató que playa Sayulita es apta para recibir a los vacacionistas, por lo que las 21 playas de Nayarit reúnen las condiciones necesarias, para el arribo de bañistas, esta Semana Santa.

“Están monitoreando la calidad del agua. Y me preocupaba en semanas pasadas, donde por un drenaje de Sayulita salió fuera de la norma. Y me vi yo precisado estar monitoreando, el gobierno federal me dio esa posibilidad la COFEPRIS y en el monitoreo salió negativo, después de las medidas que tomamos, y ya ahorita utilizable.”, afirmó.