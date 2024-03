Exigen más seguridad tras ataque armado en contra de profesores en Sonoyta

Luego del ataque armado ocurrido contra un grupo de maestros la madrugada del sábado en el municipio de Sonoyta, Sonora, donde falleció el docente Gustavo Adolfo Morales, y cuatro de sus compañeros fueron heridos. Comenzó a circular en redes sociales una carta abierta al gobernador Alfonso Durazo Montaño, exigiendo seguridad en esta región.

La carta que ya se ha hecho viral en redes sociales, donde cuestionan al gobernador si conoce del ataque ocurrido el sábado, si está consciente de la inseguridad que se vive en este municipio fronterizo y sabe que no está funcionando la estrategia de seguridad en esa zona.

“No hay forma, no hay manera, de reparar el daño causado a las familias, no caben las condolencias, no cabe el apoyo, no caben los lamentos, ni los consuelos, no Señor Gobernador, ayudar a las víctimas después del crimen, después del atentado, ¿ya para qué?”

Precisaron que como pobladores ya no piden educación, salud, drenaje, alumbrado público pavimento, solamente quieren seguridad, donde ya están cansados de palabras vacías y piden que a bordo de su vehículo particular y cruce las carreteras Altar – Caborca- Sonoyta – San Luis Río Colorado, y vea la incertidumbre que provoca transitar.

“Lo esperamos pronto Señor Gobernador, bienvenido a esta su casa, lo esperamos con todas nuestras preocupaciones, con todos nuestros miedos y preocupaciones, que ocupamos que pase para que nos volteen a ver”.

Aseguraron que ahorita Sonoyta luce desolado, triste, desesperado, inseguro, preocupado y cansado, harto de que pasan todo tipo de tragedias y no pasa nada para resolverlas, por eso exigieron información sobre los resultados de las investigaciones realizadas, porque “Sonoyta es el punto estratégico para cometer el crimen perfecto, matan, desaparecen, decapitan y nadie hace nada”.

Los profesores fueron atacados por un retén criminal

La agresión se registró en el ejido Hombres Blancos, luego de que los maestros que viajaban a bordo de una camioneta Toyota, se negaron a detenerse en un retén de una banda criminal.

Trascendió que el grupo de maestros iba de regresó a Sonoyta tras un evento político en Puerto Peñasco, y en el lugar perdió la vida el maestro Gustavo, quien trabajaban en la Secundaria Técnica Número 36; y cinco resultados lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de San Luis Río Colorado.