Eclipse solar total: ¿cuáles son filtros de soldador aptos para ver este fenómeno astronómico?

El lunes 8 de abril de 2024 se podrá apreciar un eclipse solar total desde prácticamente todo el territorio mexicano y debido a que la recomendación de los expertos es no apreciar este fenómeno astronómico de forma directa miles de personas han comenzado a evaluar las distintas opciones disponibles y una de las que más dudas ha generado es el uso de los filtros para soldar, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con la información difundida por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las formas más seguras para apreciar un eclipse solar son a través de filtros y lentes para eclipses, además, también sugiere emplear el método de la proyección, el cual, no representa ningún daño para la salud visual de las personas y aunque también sugiere el uso de filtros para soldador, señala que se deben tomar algunas consideraciones importantes.

El eclipse del próximo 8 de abril se apreciará de mejor manera desde Mazatlán, Sinaloa. Foto: Pixabay

“El vidrio para soldar puede ser un buen filtro para observar un eclipse solar, sin embargo, hay que asegurarse que su grado de opacidad sea de 14 o más, de otra forma la opacidad del vidrio no es suficientemente alta para una observación segura. ¡Si no estás seguro del grado de opacidad de tu vidrio para soldar, no lo uses para observar el sol!” se puede leer en el portal del Gran Eclipse Mexicano, el cual, es administrado por la institución antes referida.

Por su parte, la Sociedad Astronómica Americana (AAS, por sus siglas en inglés), respalda esta información y señala que la opacidad de los filtros de soldador se regula en la escala DIN (Deutsches Institut für Normung), la cual, va del 1 al 15 donde uno es un cristal prácticamente transparente y 15 es uno totalmente opaco.

Por su parte, la Sociedad Astronómica Americana recomienda los vidrios de soldador del 13 o 14 para apreciar el eclipse solar del próximo 8 de abril, aunque solo se hizo una advertencia, la cual consisten en no usar caretas de oscurecimiento automático pues al apreciar el astro rey, podrían tener una respuesta lenta provocando daños a la vista.

La UNAM sí recomienda el uso de filtros para soldador para ver el eclipse solar del 8 de abril. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuestan los filtros de soldador y dónde se pueden conseguir?

Los filtros de soldador se pueden conseguir en ferreterías o tiendas especializadas en productos para soldar y su precio puede varias dependiendo de la marca y otros elementos técnicos adicionales como el grosor, la durabilidad y calidad del material empleado para la elaboración de este producto, regularmente, estos filtros se pueden encontrar en un rango de precio de entre 20 y 70 pesos.

Se recuerda que, para poder apreciar el eclipse solar el filtro para soldar que compres debe tener un grado de opacidad del número 14 en la escala DIN, de lo contrario podrías sufrir algún tipo de daño visual.