¿Cómo ver el eclipse solar de 2024 en vivo y desde el espacio?

Si eres de esas personas que se ha preguntado cómo sería ver un eclipse solar desde el espacio y completamente en vivo y a todo color, debes saber que esto puede volverse una realidad, sí resulta que una aerolínea ofrecerá la increíble oportunidad de observar este fenómeno más allá de la tierra. Sigue leyendo para conocer los detalles.

Los fanáticos de los fenómenos astronómicos como los eclipses solares seguramente ya saben que el próximo ocurrirá el 8 de abril, en el norte del continente americano. Iniciará por el Océano Pacífico, después por el norte de México, también se apreciará por el este de Estados Unidos y Canadá y finalmente por el Océano Atlántico.

De acuerdo con la UNAM, la anchura de la sombra será de entre 80 y 280 kilómetros. Además, será el puerto mexicano de Mazatlán una de las mejores las ubicaciones para observarlo, ahí iniciará a las 10:51 hora local, aunque la fase total del eclipse tendrá inicio a las 12:07 y finalizará a las 12:11, es decir, tendrá una duración de 4 minutos con 25 segundos; sin embargo, la duración del eclipse contemplando la etapa parcial y total será de 2 horas y 41 minutos.

Otros de los lugares donde se podrá apreciar de mejor manera el eclipse son Eagle Pass y Sanderson, en el estado de Texas, así como en Grand Island, Nebraska y Hopkinsville, en Kentucky, Estados Unidos.

¿Cómo ver el eclipse en vivo y desde el espacio?

Debido a que algunos lugares de Estados Unidos tendrán una vista afortunada de este evento, la aerolínea Delta Air Lines ofrecerá un vuelo directo para disfrutar del eclipse solar de este año, saliendo de Austin, Texas, a las 12:15 P. M. (hora central) y el aterrizaje será en Detroit, Michigan, a las 4:20 P.M.

No conforme con ello, ofrecerá cinco rutas más en función de la trayectoria del eclipse solar: de Detroit Metropolitan Wayne County Airport a Westchester County Airport partiendo a las 2:59 P.M. Los otros son de Los Angeles International Airport a Dallas/Fort Worth International Airport, a las 8:40 A.M, de Los Angeles International Airport a San Antonio International Airport, a las 9:00 A.M.

Asimismo, contempla otros de Salt Lake City International Airport a San Antonio International Airport a las 10:08 A.M y finalmente de Salt Lake City International Airport a Austin-Bergstrom International Airport, a las 9:55 A.M, estos vuelos se realizarán en aeronaves Airbus A220-300, los cuales tienen ventanas grandes para ofrecer a los pasajeros una vista inigualable.