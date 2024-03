Marzo tendrá un eclipse lunar penumbral: esta es la fecha y hora para ver este fenómeno astronómico

Antes de que finalice el mes de marzo ocurrirá un eclipse lunar penumbral que será visible desde prácticamente todo el territorio nacional, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber para que puedas ver este esperado fenómeno, con el cual, se inaugurará la intensa actividad astronómica del 2024.

De acuerdo con el portal del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un eclipse penumbral ocurre cuando la luna realiza su recorrido a través de la sombra penumbral de la Tierra, es decir, por la parte externa más clara, lo cual deriva en un sutil sombreado sobre la superficie lunar.

Durante este fenómeno la luna perderá su característico brillo. Foto: Pixabay

Es importante señalar que, este tipo de eclipses muchas veces pasan desapercibidos debido a que no son considerados tan llamativos como un eclipse lunar parcial o total, sin embargo, si se pone la suficiente atención se podrá notar una notable disminución en el brillo de la superficie lunar.

¿Dónde y cuándo ver el eclipse lunar penumbral en México?

Este eclipse lunar penumbral iniciará el domingo 24 de marzo en punto de las 23:43 horas, tiempo del centro de México y se informó que tendrá una duración total de 4 horas con 39 minutos, se estima que el punto máximo de este fenómeno astronómico ocurra en punto de las 3:12 horas del lunes 25 de marzo.

El eclipse lunar penumbral de marzo será visible desde gran parte del continente americano, incluyendo todo el territorio nacional, además, también se podrá apreciar desde distintos puntos de Europa Accidental, África Occidental, Japón y Nueva Zelanda.

Cabe señalar que, la apreciación de este fenómeno astronómico también dependerá de las condiciones climatológicas, por lo que si eres un entusiasta de los fenómenos astronómicos se recomienda trasladarse a un lugar alejado de la urbanidad para que se pueda apreciar de mejor manera el eclipse lunar penumbral.

Este eclipse lunar penumbral será visible desde prácticamente todo el territorio nacional. Foto: Pixabay

¿Cuándo será el eclipse total de sol?

Sin lugar a dudas el eclipse total de sol es el evento astronómico más esperado en México para este 2024, dicho fenómeno ocurrirá el próximo lunes 8 de abril y de acuerdo con distintos sitios especializados en la materia, Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova son las ciudades en las que se podrá apreciar este fenómeno a plenitud.

Cabe mencionar que la recomendación es no ver de forma directa el sol cuando está ocurriendo el eclipse por lo que se recomienda usar anteojos para eclipses, visores solares de mano, asimismo, recomiendan no ver el fenómeno a través de lentes de cámaras, binoculares o telescopios que no cuenten con los filtros solares adecuados.