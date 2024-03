Reabren la Plaza Izazaga 89, estuvo clausurada menos de 24 horas

La plaza Izazaga 89 se convirtió en tendencia el jueves 14 de marzo cuando se dio a conocer que se realizaba un operativo en el lugar con la finalidad de verificar el origen de la mercancía que ahí se vende. La zona es popular porque en ella se reúnen decenas de locales donde se comercializan productos, principalmente de origen chino. Tras el operativo fue suspendida, incluso las autoridades colocaron sellos de suspensión.

Fue durante este viernes 15 de marzo cuando se dio a conocer que el lugar ya había sido reabierto y que se retiraron los sellos de clausura. A través de diversos grupos de Facebook los comerciantes se encargaron de confirmar que la plaza operaría en su horario normal este día, pues los compradores estaban muy interesados en saber cuándo volvería a operar.

Mediante diversas consultas usuarios expresaron su inquietud por saber si ya habían abierto, y los comerciantes fueron quienes dieron a conocer la buena noticia, pues este día la plaza Izazaga 89 opera con normalidad. Compartieron algunos mensajes intercambiados con las administración del edificio y ellos a su vez confirmaron que hoy ya podían abrir sus locales comerciales.

En grupos de Facebook confirmaron que ya estaba abierta esa plaza comercial. Foto: Captura de pantalla

Posible operativo contra vapeadores la causa de clausura

Esa plaza es conocida por que ahí venden productos, en su mayoría, de origen chino a un precio muy bajo, por lo que es una zona donde comerciantes surten su mercancía. Entre los mensajes publicados en el grupo de Facebook Izazaga 89 se expresó que la administración advirtió el pasado 13 de marzo que en los próximos días podría haber un operativo contra vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Aparentemente ese fue el motivo del operativo, pues ese tipo de productos no cuentan con autoridad sanitaria. No obstante las autoridades no han dado a conocer más detalles de este operativo. La administración de la plaza reveló a los comerciantes que ya tenían autorización para poder reabrir a partir de este 15 de marzo.

Este fue el comunicado que emitió la plaza en días previos. Foto: Facebook

¿Cuál es el horario de Izazaga 89?

La plaza que se ubica en el número 89 de la calle Izazaga opera de manera habitual en un horario de 09:00 a 19:00 horas de lunes a domingo. Se localiza a unas cuantas calles de la estación del Metro Isabel la Católica, de la Línea 1. Es famosa porque en ella venden productos de importación de origen chino.