Cuencos de las emociones, el apoyo emocional en el Metro CDMX ante el incremento de suicidios

Es un día ordinario en hora pico en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el tren se ha detenido. Los policías de la estación anuncian que una persona se arrojó a las vías y deben sacar su cuerpo. Empiezan los murmullos de la gente mientras que algunos usuarios se molestan porque la decisión que alguien tomó hará que lleguen tarde a sus centros de trabajo, escuela o su cita de la mañana. Pero, se está pasando por alto el problema de fondo: el abandono de la salud emocional en la vía pública.

Según cifras del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de 2018 a 2022, dentro de la red de trenes se reportaron un total de 202 fallecimientos por arrollamiento en vías. Incluso, temporadas de confinamiento como la que hubo con la pandemia de la Covid-19 no redujeron lo incidencia de todas esas historias que probablemente pudieron prevenirse.

Carlos Franco, promotor de los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes en la alcaldía Iztapalapa, explicó en entrevista para El Heraldo de México que el Metro suele ser un lugar con alta incidencia de suicidios, debido a que el acto se comete de una forma "abrupta". Sin embargo, apuntó que la mayor parte de los casos ocurren en privado.

Lo anterior fue respaldado por la psicóloga Angélica Olivares, subdirectora de Inclusión en la demarcación, quien agregó que la gente se entera de que las personas se quitan la vida en el Metro porque se trata de un espacio público que llega a distintos medios de comunicación, cuando en realidad es un problema que está pasando todo el tiempo.

"Cuando se hace en el Metro llega a los medios. No es que el suicidio en el transporte sea lo más habitual, sino que es la que nos enteramos porque es la que llega a los medios de comunicación, pero el mayor número de suicidios no suceden en el Metro, pero no nos enteramos", expresó la psicóloga.

Y es que sí, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las muertes por suicidio en México han ido en aumento. El organismo explicó que en 2017 se tenía una tasa de 5.3 casos por cada 100 mil habitantes, pero para 2023 ya fue de 6.3, un número que se traduce en 1 mil 629 personas más.

A pesar de que la salud es un derecho humano, la parte que se dirige al bienestar emocional ha sido históricamente relegada. Precisamente de esta situación, surgieron los llamados "cuencos de las emociones", un proyecto implementado en la alcaldía Iztapalapa que tiene el objetivo de romper los estigmas que hay alrededor del tema y sobre todo, acerca la atención a la gente.

Y es que aunque tuvo como raíces talleres de gestiones en escuelas secundarias, sus organizadores se dieron cuenta de la urgencia de que la atención psicológica y emocional llegara a más personas y por eso tomaron la decisión de implementar estos "cuencos" en espacios públicos.

Con las funciones de prevenir, acompañar, dar psicoeducación y canalizar, en estos pequeños espacios un grupo de psicólogas brinda atención a las personas que lo necesiten en puntos estratégicos como el Parque Lineal Vicente Guerrero y la estación del Metro Constitución. Sí el Metro.

"Queríamos acercar los servicios a la gente, porque si no, la gente no acude. Por eso están estratégicamente en lugares que tienen mucha afluencia de personas para que no haya el pretexto de que me queda lejísimos, no tengo tiempo, etc.", señaló Angélica.