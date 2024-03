Manifestantes marchan y exigen justicia en Zacatecas por actos de violencia durante el 8M

Alrededor de dos mil personas tomaron las calles del centro histórico de Zacatecas este jueves para realizar una manifestación en protesta por los actos de violencia ocurridos la tarde del 8 de marzo.

Algunas de las participantes atestiguaron las detenciones y no pudieron hacer otra cosa mas que replegarse, para evitar que también fueran capturadas:

“Pues yo vine personalmente por lo que pasó, los acontecimientos de la marcha pasada del 8 de marzo, me parece una injusticia lo que vivieron nuestras compañeras y pues estoy aquí para hablar, para no quedarme callada sobre estos acontecimientos y para que seamos escuchadas”, narró Paola García, quien marchó este jueves.

Miles de mujeres asistieron a una marcha pasiva en ZacatecasFoto: Omar Hernández

Marcha pacífica en Zacatecas

Sin la intervención de los cuerpos policiacos, la manifestación fue pacífica, partiendo de la Unidad Académica de Ingeniería hasta llegar a Plaza de Armas.

En el camino se fueron sumando varios contingentes en esta manifestación que no fue separatista y en la que decenas de hombres se sumaron a los reclamos por la no violencia de género y la exigencia de justicia para que la violencia del 8M no quede impune.

Foto: Omar Hernández

Las organizadoras informaron que continúan los procedimientos jurídicos en apoyo a las 18 mujeres agredidas el pasado viernes, buscando la reparación del daño y que estos actos no vuelvan a repetirse, así lo expresó María Luisa Sosa, una de las organizadoras de la manifestación: “Ante la represión que vivimos por parte del estado, pues ahora lo que estamos exigiendo es que nos dejen en paz”.

La manifestación estuvo custodiada por observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; desde el gobierno se adelantó que en los próximos días concluirán las investigaciones preliminares sobre lo ocurrido el pasado viernes, no se descartan destituciones.

