Reportan desaparición del periodista Jaime Barrera en Guadalajara

Jaime Barrera, un conocido periodista de Guadalajara, Jalisco, ha sido reportado como desaparecido por familiares y compañeros de profesión, quienes han pedido ayuda para localizarlo a través de redes sociales.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló que ya tiene conocimiento del caso y puso a disposición a los elementos de la Policía Estatal y la Fiscalía local, quienes realizan indagatorias para dar con su paradero.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, detalló el edil en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con los primeros testimonios, los familiares de Barrera perdieron contacto con el periodista poco después de las 14:00 horas, cuando salió de grabar su programa de radio y no llegó a conducir la emisión nocturna que dirige en Televisa Guadalajara.

“Mi papá, el mejor periodista de este estado. Está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, escribió Itzul Barrera, hija del periodista y consejera nacional de Morena.

Piden ayuda para localizar a Jaime Barrera

Con una amplia trayectoria en el periodismo, Jaime Barrera es considerado uno de los periodistas más conocidos en Jalisco. Actualmente se desempeña como director editorial de Grupo Milenio en la entidad, además de tener varios espacios en medios como Televisa Guadalajara y El Informador.

Las autoridades compartieron su ficha de búsqueda. Foto: Fiscalía Jalisco

Sus amigos y familiares piden que cualquier información sea informada al número 333 181 4250, además de reportar cualquier dato de interés a las autoridades locales.