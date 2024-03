Queda libre el motociclista que agredió mujeres en marcha del 8M

El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, un hombre golpeó a un grupo de manifestantes que nutrían la marcha del 8M de la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, de acuerdo con lo trascendido en redes por periodistas, ya quedó en libertad.

Todo inició cuando el hombre, de 24 años, intentó atravesar la manifestación con su motocicleta. Cuando se acercó al grupo de mujeres que marchaba, el individuo que se identificó como Alexander quiso abrirse espacio entre las mujeres, quienes se lo impidieron. Después, inició la agresión.

Durante la manifestación, el individuo se bajó de la motocicleta que tripulaba e intentaba pasar exactamente por donde pasaba la marcha; de acuerdo con él, la manifestación atravesaba por la única ruta existente para llegar a su casa, por lo que insistió en pasar.

Por su cuenta, las mujeres intentaron formar una barrera con sus cuerpos para evitar que pase mientras pasaba la manifestación, pero él comenzó a echarles el cuerpo para pasar. Acto que fue contestado con empujones.

En consecuencia, él comenzó a golpear mujeres al azar, iniciando por la que tenía más cerca. Después, más chicas se le acercaron para detener la agresión, a lo que contestó con más golpes hasta que fue derribado y le comenzaron a pegar entre varias.

Detención y liberación del presunto agresor

Las chicas continuaron hasta que llegaron elementos de la Policía capitalina, quienes lo detuvieron y lo subieron a una patrulla. De acuerdo con lo notificado por las autoridades, el presunto agresor fue presentado ante las autoridades, pero fue liberado ese mismo día.

El hombre comenzó a golpear mujeres durante la marcha del 8M Foto: X

De acuerdo con Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el sujeto, que fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fue liberado a las pocas horas de su detención.

Reacciones

Finalmente, este acto causó opiniones divididas en redes sociales, pues existieron muchos señalamientos que reprobaron el acto de violencia; sin embargo, del otro lado del espectro, se presentaron comentarios que aplaudieron lo realizado por el motociclista e incluso hicieron mofa de las chicas que se estaban manifestando sobre Eje Central a la altura del Palacio de Bellas Artes (lugar donde tuvo lugar el incidente).

Comentarios como "Y ya detuvieron a las señoras que le desmadraron la moto? o ellas si pueden quedar impunes?", contrastaron con "Se avisó con tiempo, como todos los años, de qué se cerrarían las vías, pero el niño quería hacer su voluntad. Por qué no entienden que NO es NO?".

Asimismo, trascendió de manera extraoficial en redes sociales que el individuo perdió su empleo y que contaba con señalamientos de acoso a compañeras de su centro de trabajo.