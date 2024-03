¿México se quedará sin comida? Calentamiento global adelanta la floración y afecta cultivos

Desde principios de febrero los habitantes de la Ciudad de México notaron algo poco usual, al documentar que algunas flores, como las jacarandas, comenzaron a florecer en pleno invierno, un efecto del calentamiento global y de las altas temperaturas que actualmente se experimentan en todo el mundo.

No obstante, los científicos han advertido que este caso no es aislado y que en todo el mundo se ha registrado una floración anticipada, la cual deja en evidencia las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global. Además, los especialistas han comentado que la floración temprana está afectando a plantas , las cuales constituyen los principales cultivos que son la base de la alimentación.

Sigue leyendo:

Jacarandas en CDMX comienzan a florecer en enero ¿es consecuencia del cambio climático?

Temperaturas bajo cero congelan a miles de aves en lagos de China: VIDEO

En entrevista con El Heraldo de México la doctora Helia Reyna Osuna Fernandez - titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - explicó que los efectos del calentamiento global han alterado las condiciones meteorológicas, las cuales han afectado las diferentes etapas del ciclo de vida de las plantas, causando retrasos, adelantos o comportamientos inesperados en las especies de todo el mundo.

De acuerdo con la especialista, las condiciones climáticas ponen en riesgo la existencia de las plantas, ya que interfieren en la formación de sus frutos y semillas. En este sentido, Osuna Fernandez comentó que el principal problema de la floración temprana es que interfiere con la sincronía entre las flores e insectos - encargados de la polinización - lo que a la larga ocasionará que haya una disminución en el nacimiento de las plantas y la reducción de insectos, dejando en riesgo de extinción a los polinizadores y a las propias plantas.

"Nos falta mucho por conocer estas consecuencias, dadas las condiciones actuales de cambio climático. La principal es esta no sincronía entre el momento en el que la flor está lista y que llegue el polinizador". Hay múltiples estudios evidenciando que no hay esta sincronía, la flor abre y el polinizador todavía no llega; cuando la flor ya se secó llega el polinizador".