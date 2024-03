Enfermeros del IMSS en Tijuana se manifiestan por despidos injustificados

Tijuana.- Por despidos injustificados y falta de material, personal de enfermería de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó en la explanada de la clínica en el municipio de Tijuana.

Los enfermeros trabajaron con playeras blancas y leyendas "Trabajo bajo protesta" y se manifestaron fuera de horario laboral para no afectar sus operaciones.

Enfermeros protestan por despidos injustificados Foto: Ana Laura Wong

Durante la protesta exigieron a la institución y autoridades sindicales respetar la protesta y atender sus necesidades.

Señalan que una enfermera fue despedida tras cometer un error y sin llevar a cabo una investigación que pudiera detallar si falló o no.



"No hubo apoyo legal, no hay transparencia y exigimos un buen peritaje", expresó una de las enfermeras.

Además de exigir transparencia en despido de trabajadores, también resaltaron la escasez de material y que diariamente tienen que utilizar sus propios aparatos o material médico para atender a los pacientes.

Lamentan que las autoridades de salud no atiendan la problemática pues son aparatos indispensables para la toma de signos vitales como el oxímetro.

