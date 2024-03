AMLO asegura que las emisiones de refinería de Cadereyta están por debajo de la norma

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este lunes el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dará a conocer un informe sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta. Lo anterior luego de que la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, lanzó un reto para que se hagan públicos el informe de las emisiones de las refinerías de Pemex.

Sin referirse por su nombre a la aspirante presidencial, dijo que se hace la crítica a la refinería aunque las emisiones están por debajo de la norma.

Romero Oropeza dará un informe de las emisiones. Foto: Especial

“Claro, sutilmente, alguien dice ‘contamina la refinería del Cadereyta’, yo le he pedido al director de Pemex que hoy informe. Porque la refinería del Cadereyta, esto para los de Cadereyta, el de Nuevo León, hay gente muy inteligente para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería del Cadereyta y no están fuera de la norma, están por abajo de la norma. Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan”, afirmó.

Este domingo, el presidente posteó un mensaje en el que señala que “una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”.

En Palacio Nacional, los reporteros le preguntaron si no le han censurado el tuit de ayer sobre la refinería, a lo que el mandatario respondió que no.

"Ah, no, porque son personas… yo leí lo que dijo el presidente municipal de Cadereyta y me llamó la atención, ya después me enteré, pero no menciono a nadie, digo personas", acotó

También se le cuestionó si lo retó a poner los datos, sobre el inventario de emisiones de las refinerías de Pemex.

"No puedo meterme a eso si se trata de Pemex sí puedo hablar, si puedo decir que se necesitan las refinerías, si puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Derr Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Los Bocas, pues yo creo que para cuando mucho abril, el mes próximo, finales de este mes", apuntó.

En otro tema, el presidente acusó que lo quieren silenciar luego de que un periodista ganó un amparo para que no lo mencione.

“Uno de ellos pidió un amparo para que yo no lo mencione aquí, entonces ya está de moda el que se amparen para que yo no los mencione y ellos puedan, fíjense que equitativo y que justo, que igualitario ¿no? Ellos pueden calumniar a sus anchas y usted quédese callado, no diga nada, aguante, nada más es Andrés Manuel aguanta, el pueblo se levanta... No pues usar mi derecho de réplica me quieren silenciar”, recalcó.

BRC