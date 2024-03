Alcalde panista de Cadereyta dice que no le tiembla la mano y se opone a cierre de refinería

Cosme Leal, alcalde de Cadereyta, Nuevo León, afirmó que no le temblará la mano en caso que deba evitar que cierren la refinería luego de que la candidata a la presidencia de México por la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que en caso de ganar la elección se comprometería a cerrar la instalación industrial.

A través de sus redes sociales, Cosme Leal afirmó: “Como alcalde de Cadereyta a mi no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”.

Cosme Leal afirmó que defenderá que no cierre la refinería. Foto: FB

Xóchitl Gálvez pidió a Cosme Leal no tener miedo

En la reunión que la candidata de oposición sostuvo en Nuevo León con el alcalde de Cadereyta, dijo al munícipe que no tuviera miedo y que debería ver la propuesta del cierre de la refinería como una oportunidad, afirmó durante parte de la gira que realiza la candidata única.

No obstante, Cosme Leal respondió en sus redes que no teme enfrentar a gente de su mismo partido: “Aunque a algunos les da miedo confrontar al gobernador por ser de su mismo Partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado”, enfatizó el alcalde.

Cosme Leal contradice a Xóchitl Gálvez

Cosme Leal envió un mensaje sobre el presunto cierre de la refinería. Foto: X

Asimismo, el alcalde Leal agregó: “No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ninguna candidata que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral. Estamos a favor de la modernización (sic) y de la instalación de filtros, pero nunca de la reubicación ni de la clausura”.

“Estamos listos para defender nuestra Refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública Si fuera (sic) necesario”, escribió Cosme Leal quien mandó un mensaje final a su comunidad: “Cadereyta, estoy de tu lado”.