AMLO llama a periodistas en la "mañanera" a limitarse para no violar la veda electoral

A horas de iniciar este viernes la veda electoral rumbo a las elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso “autolimitarse” en las ‘mañaneras’ de los próximos tres meses, y pidió que lo ayuden periodistas y otros asistentes a sus conferencias a no tocar temas prohibidos por la ley electoral.



Lo anterior fue el primer mensaje del mandatario federal cuando apareció en el Salón Tesorería para dar su conferencia de este viernes.

“Si hay un tema que no debemos de tocar nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme, para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, les dijo.