Carlos Martínez: las modificaciones al INFONAVIT son importantes para que los mexicanos tengan derecho a la vivienda

La reforma al funcionamiento Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) planteada por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de que se pueda invertir en la construcción de departamentos y que los trabajadores puedan acceder a estos mediante un modelo de arrendamiento, aseguró el director de la institución Carlos Martínez en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite a través de El Heraldo Media Group,

El funcionario resaltó que se trata de una iniciativa totalmente nueva, que va a permitir sobre todo a los trabajadores de bajos ingresos y a los jóvenes que tienen movilidad laboral acceder al derecho a la vivienda.

Sigue leyendo:

¿Por qué las becas de posgrado no se modifican con las reformas de AMLO?

Agenda parlamentaria: estos son los pendientes en San Lázaro antes de aprobar las reformas de AMLO

Adiciones al funcionamiento del INFONAVIT

De acuerdo con Carlos Martínez, se modificará el artículo 123 fracción 12, en dónde están estipuladas las funciones que debe llevar a cabo el INFONAVIT el cual está constituido desde 1972.

La reforma establece que además de lo que ya hace la institución como lo es dar créditos para mejorar y comprar de terrenos, también podrá invertir en construcción y para que se podrá acceder a viviendas en un esquema de arrendamiento puro o con opción de compra para los trabajadores.

Optimizar el uso de recursos

Esta reforma pretende utilizar mejor los activos del INFONAVIT, es decir "aprovechar las viviendas abandonadas que son propiedad de la institución para rehabilitarlas y ponerlas en renta, por lo que se podrían reurbanizar los servicios para sacar mejor provecho a favor del trabajador".

"Este es un modelo nuevo, una forma de invertir los recursos de otra manera a favor de mejorar la calidad de vida de los trabajadores", declaró el funcionario.

No habrá lugar para los casos de corrupción

El director aprovechó para asegurar que la corrupción ya no está hoy en el INFONAVIT, pues ya no funciona de la misma manera, antes era un fondo común y actualmente es un fondo individualizado, ya que antes había mucha corrupción con los sorteos pues no sé respetaban los lugares.