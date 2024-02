AMLO rechaza que EU pueda ejercer presión al próximo sexenio

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Estados Unidos pudiera ejercer presión con el próximo gobierno usando de forma facciosa a la justicia porque ya no existe esa “esa relación promiscua”.

Dijo que ahora es buena la relación con el gobierno de Joe Biden porque son respetuosos de la soberanía de México y no ejercen presión.

López Obrador niega que EU pueda intervenir durante el próximo sexenio

Recordó que nunca tuvo ningún incidente con el entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Apuntó que hoy en día la relación entre Estados Unidos y México consiste en una cooperación transparente y respetuosa.

“No, no hay nada de eso, ya cambiaron las cosas, antes sí había ese injerencismo, esa relación promiscua entre gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ahora no, ahora hay una relación de cooperación transparente, es buena la relación de cooperación con los Estados Unidos respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, pero no hay presiones, pero además no las aceptamos”, expresó.

AMLO critica campañas de Gálvez y Taboada en Estados Unidos

Luego de que aspirantes como Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada estuvieron en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que hagan campaña en ese país y hasta visiten organismos regionales como la OEA.

Dijo que Estados Unidos debe respetar y no intervenir en países democráticos, además de que criticó que Felipe Calderón permitió la intervención de agencias de inteligencia de ese país como la DEA. Indicó que los observadores de la OEA pueden venir a durante las elecciones, pero no van a votar.

“Ahora por eso se va hacer campaña a Estados Unidos, si no van a votar los de la DEA van a ser los mexicanos o los de la OEA, van a ser los mexicanos”, afirmó.

