Madre de Kevin, estudiante fallecido en su secundaria, exige justicia: "ni el maestro ni el director" han dado la cara

Anotando sus últimos goles, así fue como amigos y familiares despidieron a Kevin, estudiante de secundaria fallecido el pasado 2 de febrero en la Ciudad de México. A la cancha de futbol rápido donde él jugaba, en el municipio de Nezahualcóyotl, llevaron el ataúd para que sus compañeros le dieran pases para que rematara en el arco.

Seguir leyendo:

Alertan por nueva modalidad de robo: fingen pedir trabajo y asaltan departamentos en CDMX

Entre porras y aplausos, el pequeño estudiante fue recordado por sus familiares, quienes siguen pidiendo justicia por el caso. Kevin, de 13 años, era estudiante de la Secundaria Técnica Número 69 "César Uscanga Uscanga", donde de acuerdo con los reportes oficiales perdió la vida.

Al plantel acudieron elementos de la Fiscalía capitalina

Foto: C4Jimenez / Twitter

Luego de la autopsia realizada por las autoridades, se concluyó que el joven murió debido a un ahogamiento con su propia comida. Una de las principales demandas de los afectados es que se investigue a los implicados, ya que denuncian presunta negligencia con el estudiante.

Durante las primeras horas de aquel viernes, algunos de sus compañeros comentaron a sus padres que el pequeño Kevin se había desmayado y presuntamente había tenido convulsiones, versión que ha sido descartada por la madre del pequeño, Rosa, quien aseguró que su hijo no tenía ningún padecimiento.

En entrevista con N+, Rosa pidió que las autoridades capitalinas intervengan en el caso y acusó al director, maestro responsable del grupo y a la enfermera del plantel por presunta negligencia. El coordinador de las secundarias técnicas la ha apoyado con el seguro del IMSS.

"El maestro no ha dado la cara, el director no sabe qué hacer, no tiene palabras. Mi hijo era muy tranquilo, nunca tuvo problemas ni de conducta ni de salud", comentó la madre