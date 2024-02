Lía Limón pide no politizar el abasto de agua en la CDMX

La alcaldesa del Álvaro Obregón, Lía Limón, criticó que el abasto de agua en la Ciudad de México se ha convertido en un tema electoral, pues afirma que las demarcaciones de la oposición han sido "castigadas" con el vital liquido.

Están haciendo un uso electorero del agua, no han dejado solos.

En entrevista con Blanca Becerril para el programa de Reporte H en Heraldo TV, Lía Limón comentó que este martes sostendrá una reunión con integrantes del Sistema de Aguas de la CDMX para exponer la problemática actual en la demarcación y pedir que se llegue a una coordinación en la que se pueda actuar para garantizar el derecho al abasto de agua en la demarcación.

El año pasado reclamamos la descoordinación que ha ha habido, no nos avisan que válvula cierran para poder actuar de manera preventiva, no nos avisan cuando la cierran y no nos avisan por cuanto tiempo la cierran.