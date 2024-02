Pasaporte mexicano de emergencia: ¿qué es y quiénes lo pueden tramitar?

Ante la posibilidad de que algún ciudadano mexicano tenga una emergencia en el extranjero y no cuente con su pasaporte por cualquier motivo (robo o extravío), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuenta con la modalidad del pasaporte de emergencia, un documento que permite al civil transitar libremente fuera de México bajo ciertas consideraciones.

Al tratarse de un documento que se otorga bajo situaciones emergentes, la SRE especifica que la persona que quiera acceder a éste debe, además de seguir con un protocolo específico, justificar la necesidad de adquisición.

Qué es el pasaporte de emergencia

En la página oficial de la secretaría se especifica que el pasaporte de emergencia se otorga en casos de urgencia comprobada en las que no sea posible esperar las 4 a 8 semanas que se requieren para tramitar un pasaporte Tipo G.

El pasaporte de emergencia se elabora y entrega el mismo día, pero a diferencia de los otros tipos de pasaporte, éste tiene una vigencia máxima de un año. Asimismo, se señala que "los pasaportes de emergencia tienen el objetivo de apoyar a aquellos mexicanos que, por una situación no prevista, requieren contar con un nuevo pasaporte para regresar a México o atender alguna situación de urgencia".

Requisitos y costo del pasaporte

Como se trata de una situación imprevista, el trámite de este pasaporte en particular no atiende a la misma lógica operativa del pasaporte normal (turista); asimismo, no se asemeja al diplomático, pues éste sólo se entrega a personal operativo de la SRE o de la representación de México en el extranjero.

En el portal: https://embamex.sre.gob.mx/australia/index.php/pemergencia se indica que, en caso de que el pasaporte normal se haya perdido o robado, el ciudadano está obligado a reportar la pérdida del documento ante la Policía local con un documento previsto por la SRE.

La identidad del afectado que denuncie esta situación debe estar sustentada por su acta de nacimiento y una identificación oficial vigente con fotografía.

El segundo paso es llenar un formato de datos personales que también lo proporciona la Secretaría; después se llena la solicitud del pasaporte de emergencia y se acredita la urgencia del trámite con los comprobantes o documentos requeridos por la autoridad. Finalmente, se realiza la transacción bancaria y la embajada o consulado deberán proveer el documento el mismo día en que se solicita.

¿Cómo realizar el trámite del pasaporte par aun menor de edad?

En caso de que el documento se pida para un menor de edad, ambos padres o responsables de la tutela de éste deberán de estar presentes al momento de realizar el trámite. Al respecto, la SRE insiste en que el acta de nacimiento debe ser emitida por una oficina del Registro Civil en México, embajada o consulado de México en el extranjero o haber sido impresa mediante el portal de actas del gobierno de México.

De acuerdo con la tabla de Costo de Derechos consultada en la Embajada de México en Australia, el pasaporte de emergencia de un año tiene un costo de 80 dólares y, en caso de que el solicitante sea mayor de 60 años, pagará 40 dólares.

En el mismo portal se especifica que la copia certificada del acta de nacimiento del Registro Civil tiene un costo de 29 dólares y la declaratoria de la nacionalidad mexicana, otros 35 dólares.