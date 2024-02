César Duarte gana amparo que anula todo su proceso de extradición y segundo juicio

Chihuahua.-El exgobernador César Duarte ganó un amparo que anulará todo el proceso de extradición y el segundo juicio que le instauraron. Se trata del expediente local 1260/2017 cuya orden de aprehensión fue dictada por la Jueza Amparo Pérez Barraza. El proceso penal o la causa ha sido tramitado en la jurisdicción del Juez Alberto Contreras Payán. La protección de garantías incluye anular todo lo actuado en el expediente señalado además de las actuaciones relativas al proceso de extradición.

El Juez de Garantías consideró que a Duarte no se le respetó el Derecho de Audiencia sino que la autoridad hizo todo, desde su aprehensión hasta el juicio, en forma unilateral y violatoria de derechos. Ahora solo falta resolver el proceso consignado en el expediente 3041/2019 que es el primer juicio.

Sigue leyendo:

Mujer golpeada durante una transmisión en vivo rompe el silencio: "Tenía miedo de pedir ayuda"

IMÁGENES FUERTES: mujer es golpeada mientras transmitía en vivo; hace señal de auxilio

La información fue corroborada por el abogado Irving Anchondo, miembro de la defensa de Duarte Jáquez. La falta de un procedimiento de defensa previo a emitir el consentimiento implica una vulneración al derecho de audiencia y al principio contradictorio, pues impide que la persona interesada pueda ejercer su derecho a impugnar la solicitud del Estado requirente y a ofrecer pruebas en su favor.

La falta de una notificación posterior al consentimiento impide que la persona interesada pueda ejercer su derecho a recurrir ante las autoridades judiciales competentes para solicitar su protección. Esta anulación pudiere de acuerdo a los abogados acerca un poco al ex mandatario a obtener su libertad.

Con este amparo ya no podrán abrirle otros procesos penales

Con la resolución del tribunal federal de amparar a César Duarte contra la nueva orden de aprehensión, no tan solo ya no podrán abrirle nuevos procesos penales, sino que también ya están o estarán prescritos para cuando el Ministerio Público pretenda hacerlo conforme al Debido Proceso. Además, se espera que el equipo jurídico haga valer para la única causa penal que tiene vigente, la misma resolución dictada en favor del ex Auditor Jesús M Esparza Flores, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.