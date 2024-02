Mujer golpeada durante una transmisión en vivo rompe el silencio: "Tenía miedo de pedir ayuda"

Majo Robles, la mujer que fue golpeada mientras transmitía en directo en redes sociales, reapareció en su cuenta de Facebook y reveló cuál es su estado de salud tras la agresión que sufrió por parte de su pareja. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Francisco Telixtlahuaca, en Oaxaca, mientras la víctima estaba vendiendo ropa a través de un vivo con sus seguidores.

En el video, que quedó documentado en plataformas digitales, se observa que la víctima estaba transmitiendo en vivo en su página de Facebook, cuando un hombre - supuestamente su pareja - ingresó a la habitación y se acercó a preguntarle algo; en cuestión de minutos, el comportamiento del sujeto cambió y comenzó a violentar a la mujer, quien en repetidas ocasiones hizo señas para pedir auxilio.

Majo fue violentad durante un video en vivo. Foto: captura de pantalla.

¿Qué dijo la mujer sobre su estado de salud?

Ahora, en una nueva transmisión de Facebook, la víctima - identificada como Majo Robles - rompió el silencio y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han mostrado. "Desafortunadamente las cosas no terminaron nada bien, estoy bastante afectada. Pero quiero que sepan que dentro de lo que cabe estoy bien. Estoy en Ciudad Judicial, me van a tomar los datos. Les agradezco a quienes me auxiliaron", dijo la mujer.

Majo agregó que su agresor sí fue detenido y confirmó que no era la primera vez que sufría violencia por parte del hombre; no obstante, la víctima señaló que no había pedido ayuda antes por miedo a no tener un lugar para irse con sus hijos: "si yo no me iba de ahí no era por otra cosa más que porque yo no tenía dónde ir", dijo. Agregó que anteriormente había intentado escapar de su pareja: "el miedo es el que me hacía no pedir ayuda. Ya había yo intentado, varias veces, escapar de ese lugar".

Majo agradeció a las personas que denunciaron el hecho

La mujer reiteró su gratitud con las personas que se atrevieron a denunciar la agresión, ya que gracias a ello se logró la captura de su agresor. "Nuevamente muchas gracias por su apoyo y gracias por hacerme saber de que no estoy sola. Muchas veces pensamos que estamos solitas y nadie nos va ayudar y nos cerramos, pero si ustedes me están viendo tomen mi ejemplo para saber que no deben dejar que la gente se aproveche de ustedes".

Finalmente, la mujer mostró su rostro con manchas de sangre como evidencia de la agresión que sufrió y aseveró que tras presentar su denuncia seguirá intentando salir adelante por sus hijas, quienes actualmente están bajo resguardo de las autoridades: "mis hijas están en resguardo, desafortunadamente entre este hecho le cayó un pequeño golpe (a la bebé), pero estoy bien dentro de lo que cabe. Les vuelvo agradecer su apoyo", dijo.