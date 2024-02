VIDEO: captan a Tomás Zerón comiendo tacos en Israel mientras padres de los 43 protestan en México

Mientras la tarde de este miércoles familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron frente a la sede del Senado de la República, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa, Tomás Zerón, fue captado comiendo tranquilamente en una taquería ubicada en la ciudad de Jerusalén en Israel, país en donde reside desde hace varios meses.

En el video, grabado por Noemí Gutiérrez, enviada de El Heraldo Digital en Israel, se observa al exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto hacer fila mientras espera a ser atendido en un negocio de comida mexicana ubicado al occidente de la capital del Estado hebreo, Jerusalén.

Tan solo el pasado lunes Tomás Zerón aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba lucrando políticamente con el caso de la desaparición de los 43 normalistas. En breves declaraciones al Heraldo Media Group, reiteró que es inocente de las acusaciones y que sus abogados están trabajando en el caso.

Con lentes oscuros y sudadera, el exfuncionario fue abordado por periodistas mexicanos instantes antes de ingresar en la Taquería mexicana de “Luis”, la cual se encuentra localizada en la parte occidental de Jerusalén, capital de Israel, y a poco metros de las murallas de la ciudad vieja.

Al ser cuestionado si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lucra políticamente en periodo de elecciones, Zerón declaró: "yo creo que sí, pero es tema de él. Es tema de él". Zerón de Lucio evitó decir si es perseguido por López Obrador ya que sigue un proceso legal.

"No, no, no le voy a comentar. Perdón, perdón, no puedo porque estoy en un proceso legal", precisó.