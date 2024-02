Se registra avance del 30% en la construcción del cablebús en Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó que, el proceso de fabricación y construcción del teleférico en la entidad —que significará una vez concluido una inversión por 3 mil 200 millones de pesos— reporta un avance del 30 por ciento.

En conferencia de los directivos de Dopplemar, Grupo Indi y empresas constructoras, Ramírez Bedolla, dijo que la obra que recorrerá 8,4 kilómetros se desarrolla en tiempo y forma, al grado que las cabinas o góndolas, torres, cables y otras piezas que integran el sistema electromecánico “tienen un avance del 30 por ciento”.

Dijo que las cabinas y góndolas ya comenzaron a llegar desde la planta de fabricación de Doppelmayr en Austria, mismas que iniciarán su instalación una vez que quede concluida la obra civil que beneficiará a más de 90 mil habitantes de por lo menos 21 colonias aledañas, reduciendo los costos y tiempo de traslado de los usuarios.

Se espera concluir la obra para septiembre de 2025

Se pretende concluir la obra en 2025. Créditos: Facebook/Alfredo Ramírez Bedolla.

Por su parte, Grupo Indi adelantó que, a partir del próximo jueves 29 de febrero, iniciará la perforación donde se construirán las seis estaciones del cablebús para colocar en mayo las primeras dos de 47 torres que se contemplan en el proyecto.

Incluso, el gobierno de Michoacán, reveló que la proyección es concluir la obra en septiembre de 2025 para abrirlo al público en general, cuya demanda inicial es de 19 mil pasajeros diarios que podrán trasladarse de oriente a poniente.

Además, el gobernador Alfredo Ramírez, señaló que había solicitado que paralelo al cablebús, se realicen las obras sociales como la construcción de un mercado, unidades deportivas, un museo interactivo en cada estación y áreas administrativas municipales.

Cablebús de Michocán será similar al de CDMX

Las cabinas tendrán una capacidad de 10 personas sentadas. Créditos: Facebook/Alfredo Ramírez Bedolla.

Por su parte, Konstantino Panagiotou, director general de Doppelmayr, empresa encargada de la construcción, aseguró que este cablebús será similar al de la Ciudad de México, pues las cabinas tendrán una capacidad de 10 personas sentadas, sistemas operativos de seguridad, wifi, puertas deslizantes y pantallas informativas.

Finalmente, al ser cuestionado sobre posibles delitos en el transporte aéreo, Panaguiotou, aseguró que no ve ninguna posibilidad de hechos violentos y una prueba es el cablebús de la CDMX que en dos años de operación no ha presentado ningún delito “en las cabinas no hay robos, no hay asaltos, no hay acosos”.