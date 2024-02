AMLO confía en que seguirá la transformación y en entregar plan de Justicia Yaki a su sucesor

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en “todo pinta” para que continúe la transformación del país y se de continuidad al proyecto de gobierno que protege a los pobres.

En la puesta en operación de Acueducto y Sistema de Agua Potable del Pueblo Yaqui, el jefe del Ejecutivo federal pidió a la población estar tranquilos porque no habrá retrocesos, ya que la gente sabrá defender en las urnas la Cuarta Transformación.

“Decirles que no se preocupen porque todo pinta para que continúe la transformación, es lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México”, afirmó.

López Obrador indicó que va a continuar el Plan de Justicia Yaqui, porque entregará el proyecto y los pendientes a quien gane la presidencia de la República el la elección del 2 de junio.

“Vamos a dejar esos proyectos ya terminados para que a quien entregue yo la banda presidencial nos ayude. Yo voy a hablar con quien me sustituya para que no den ni un paso atrás, que no se abandone lo que ya iniciamos en beneficio de las comunidades y de los pueblos yaquis, y en beneficio de los pobres de México. Que se siga ayudando a la gente humilde”, explicó.

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo calificó de histórico el Acueducto Yaqui que garantizará el abasto de agua a la etnia, ya que a pesar de tener derecho al agua desde el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, este no se cumplía.

“Esta reunión la califico una vez más de ‘histórica’, cada visita que viene el presidente, a veces me da pena decir que es una visita histórica, pero es merecido y calificativo de ‘visitas histórica’, porque estas poblaciones contarán con agua. Sabemos que desde la época del General Cárdenas tienen derechos al agua, pero no han tenido agua, y la obra que hoy entrega el presidente López Obrador tiene el propósito de hacer llegar este vital líquido a cada una de esos hogares”, indicó

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo consideró que el Acueducto Yaqui fortalecerá a las comunidades y acelerará su desarrollo social y económico con 200 litros de agua por segundo.

“Esta obra podrá proporcionar agua potable para más de 34 mil habitantes de más de 50 comunidades, consta de una línea de conducción y ramales, son 241 kilómetros de la línea principal y toda el agua que se va a distribuir a las comunidades, inicia en la Presa Álvaro Obregón y se extiende hasta la planta potabilizadora y un tanque de regulación”, explicó.

BRC