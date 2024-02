AMLO califica de vergonzoso la filtración de teléfonos de su hijo e integrantes de la 4T

Luego de encabezar el Día de la Bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este sábado que no aceptarán la injerencia a las agencias extranjeras como la DEA ni del periodismo “calumnioso de Estados Unidos”, apuntando al The New York Times, que esta semana difundió un reportaje que lo relaciona con haber recibido dinero del narco.

La declaración de López Obrador fue al acusar a los “conservadores” de haber filtrado los números telefónicos de su hijo, José Ramón López Beltrán, y de personajes de la Cuarta Transformación como el vocero de la República, Jesús Ramírez, y de la secretaria general de Morena, Citlálli Hernández.

“Es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía, nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México”, dijo en entrevista con medios desde Mazatlán, Sinaloa.

Los números de teléfonos se difundieron ayer, un día después de que el presidente López Obrador leyera en “la mañanera” una carta con el teléfono de la periodista de Natalie Kitroeff, del diario The New York Times, coautora del reportaje que lo relaciona con el narco.

“No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional por famoso que sea, si calumnia siempre va a haber réplica con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial de New York Times y de Univision”, dijo el mandatario federal.

José Ramón López Beltrán denunció la filtración de su número celular Foto: Especial

López Obrador dijo que el diario estadounidense entró “al debate de manera oficiosa” y reiteró que "tienen que aprender a respetar a el gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no sepamos las calumnias, que no tienen pruebas además, no deben actuar contra la calumnia y cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea”.

El presidente fue cuestionado sobre cómo ocurrió la divulgación de los datos de su hijo y algunos teléfonos de funcionarios del gobierno.

“Siempre, porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía, nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México.

“Nuestro país es un país independiente, libre, soberano”, dijo.

Respecto a la relación que hay con Estados Unidos expresó;

“Está muy claro, está bastante claro, lo tienen claro, nosotros no permitimos el intervencionismo ni de Estados Unidos ni de ningún país extranjero. Presidente, ¿qué se siente hablando? En New York Times y gustando la pela. ¡Fibra, fibra! ¡Cuidado, señor! Es que lo atacamos allá”, resaltó.

Previamente, el tabasqueño también enfatizó que no aceptan “que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional por famoso que sea, si calumnia siempre va a haber réplica”.

