“Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”: AMLO ante acusaciones de "narcopresidente”

“Me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Sinaloa, tras la publicación de dos reportajes que revelan supuestas investigaciones de Estados Unidos que lo acusan de haber recibido recursos de los grupos del narcotráfico del Cartel de Sinaloa y de Los Zetas.

Durante la inauguración del Acueducto Picachos-Concordia, en el municipio Concordia, a una hora de Mazatlán, el mandatario federal aseguró que siempre ha hecho de su vida “una línea recta” y por esos sus adversarios no han podido dañarlo, a pesar de las “calumnias” en su contra.

“Ahora, en los próximos tres meses no porque ya viene la veda, y no quiero, como se dice en el beisbol, no quiero que me vayan a cepillar. Ya ven como andan, con mucho miedo y enojadísimos, y con la máxima del hampa del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna.

"Yo siempre he hecho una vida recta": AMLO en Sinaloa

López Obrador inauguró este viernes el Acueducto Picachos-Concordia. FOTO: Especial

“Nada más que eso no puede aplicar en otros casos, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importa en mi vida es la honestidad, por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez”, dijo.

El tabasqueño inauguró este viernes el Acueducto Picachos-Concordia, con el cual, dijo, por fin se termina en esta localidad “la paradoja de que es un municipio con presa, pero sin agua”.

Con el acueducto, se entregó también la planta potabilizadora con capacidad de 90 litros por segundo. Dichos proyectos hidrícos beneficiarán a la cabecera municipal de Concordia y 13 localidades más del mismo.

“Es un acto de justicia social”, dijo el mandatario federal.

Obras se suman para atender la escasez del agua

El próximo domingo, adelantó AMLO, va a inaugurar un acueducto para los pueblos Yaquis en Sonora. FOTO: Especial

Destacó que esas obras hídricas se suman a otras para atender la escasez del agua en estados del país, como en Nuevo León, donde aseguró que ya resolvieron “el problema en Monterrey” con un acueducto de 80 kilómetros, 5 mil litros por segundo.

El próximo domingo, adelantó, va a inaugurar un acueducto para los pueblos Yaquis en Sonora, que no tenían agua.